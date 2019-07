Kaotisk start: - Det er ret vildt

Årets første etape blev alt andet end ønsket for den danske Tour-favorit Jakob Fuglsang. Et rodet opløb gav en overraskende vinder. Ekstra Bladet cykelekspert Michael Rasmussen er klar med sin top og flop fra dagens etape

Man var givetvis blevet et meget velhavende menneske, hvis man havde spillet på Lotto-Jumbos Mike Teunissen som vinder af første etape i årets Tour de France.



Han udnyttede sin kaptajns uheld og tog fusen på de store favoritter i den let stigende massespurt til sidst og kørte sig til både etapesejr og gul førertrøje.



To danskere kom der ud over i fokus i dag. Debutanten Mads Würtz for sit udbrudsforsøg tidligt på etapen, hvor målet var en bjergtrøje, der dog ikke blev opfyldt, mens Tour-favoritten Jakob Fuglsang fik en anderledes skrækkelig start på dette års rundtur.



Astana-chefen røg i asfalten, og selvom han kom i mål i samme tid som alle de andre favoritter, var det med blodet flydende fra ansigtet, og en indtil videre uvis skæbne hænger over danskeren.

En klassisk start på Tour de France, mener Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen, der igen i år er med i Frankrig og igen i år uddeler Top og Flop efter dagens etaper.



- Vi ser det bare igen i år. Der er ikke noget, der er let i Tour de France. Normalt får sådan et udbrud, som Mads Würtz deltog i, masser af tid og hentet fem kilometer før mål. Men fordi det er Touren, så bliver der bare kørt sindssygt stærkt.



- Det er bare vigtigt at være fremme hele dagen, og det ved hele feltet, og derfor sker de styrt, som vi ser år efter år.

Forfærdeligt, Fuglsang. Foto: Ritzau Scanpix

Fuglsang kunne grine efter lægebesøget. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Teunissen vandt en kaotisk spurt. Foto: Ritzau Scanpix

Og så fandt Jakob Fuglsang endnu en gang ud af, at træerne ikke vokser ind i himlen. Det er bare ikke den allerfedeste start på et Tour de France, hvis man skal forsøge at vinde det. Nu må vi se, hvor slemt det står til med albuen, men det er ikke optimalt at have ondt i den på en holdtidskørsel, som de skal køre søndag, hvor de skal ned og ligge i enkeltstartsbøjlen det meste af etapen.

- Afslutningen er som altid sindssygt hektisk. De kører på store boulevarder, som normalt er simpelt at køre på. Men under Touren bliver det som alle mulige andre ting bare ekstra svært. Det er også derfor, vi ser massestyrtet til sidst.

- Jumbo-Visma leverer en kæmpe overraskelse med Teunissen som vinder. Det er ret vildt, at deres supersprinter ligger i asfalten, men en anden så bare tager over. Hvis Groenewegen rejser sig oven på styrtet, så kan Jumbo-Visma altså få sig et helt forrygende Tour de France.



- De bliver selvfølgelig hjulpet af, at de andre hold ikke rigtig har styr på det. Det blev ret kaotisk, og det så ikke specielt kønt eller glidende ud for nogen. Derfor blev det en anarkistisk spurgt, hvor mange endte uden deres hjælperytter og sad alene, da det skulle afgøres.

GIGANT-overraskelsen Teunissen. Foto: Ritzau Scanpix

Her følger Michael Rasmussens Top og Flop fra dagens etape:

Dagens Top: Mike Teunissen, Jumbo-Visma.



Han tager over, når feltets hurtigste mand ligger i asfalten. Det er meget imponerende, at han bare går ind og overtager den rolle, og den var der vist ikke mange, der havde kaldt inden etapen.

Føj for en start for Fuglsang. Foto: Ritzau Scanpix

Floppet: Jakob Fuglsang, Astana.



Det er hårdt at give dagens flop, eller nedtur om man vil, til Jakob Fuglsang. Men når han ender etapen med at sidde i en ambulance for at få foretaget røntgen, så har det ikke været en god dag i sadlen, slet ikke når man er en af årets store favoritter. (Også en af Fuglsangs helt store rivaler var i asfalten, som du kan læse LIGE HER)

