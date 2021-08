Karrieren reddet af dansk erhvervsmand

Da den britiske supersprinter Mark Cavendish i oktober sidste år kom i mål i klassikeren Gent-Wevelgem på en ydmyg 74. plads, brød han i gråd i sørgmodig erkendelse af, at han måske da netop havde kørt sit sidste løb som professionel.

Efter flere tynde sæsoner uden resultater stod han foran et karrierestop, idet hans kontrakt med Bahrain-McLaren ville udløbe et par måneder senere.

Tilsyneladende var der på det tidspunkt ingen ny kontrakt i udsigt, men den danske erhvervsmand Jesper Højer skred til handling og sikrede Cavendish endnu en sæson på højeste niveau. En sæson, som indtil nu har været yderst succesrig med ni sejre - heraf fire etapesejre i Tour de France - for det belgiske storhold Deceuninck-Quick-Step.

Gode venner

Aftalen kom i stand via Quick-Step-sportsdirektør og tv-kommentator Brian Holm. Han er en god bekendt af Højer, og da hans nære ven Mark Cavendish altså stod over utidig exit fra professionel cykling, fik han en vanskelig kabale til at gå op og fik trukket Cavendish tilbage til 'The Wolf Pack', ulvekoblet, som det belgiske hold ynder at kalde sig selv.

- Vi syntes, det var en god idé at få ham tilbage, men vanskeligere var det at få Patrick (Lefevere, Quick-Step-manager, red.) overbevist. Budgettet var på plads, så der var ikke penge, og vi måtte bringe en ny sponsor ind, siger Brian Holm i det seneste afsnit af Radio Tour på Discovery Plus.

- Sport handler også om at have gode venner, og heldigvis har vi nogle gode venner. Jesper Højer trådte til og ringede til Patrick og kom med et sponsorat, siger Holm.

For Cavendish var Højer en sand redningsmand, der i ellevte time gav ham nu luft. Som 36-årig fik han chancen for atter at køre med om etapesejre i Tour de France, og det lykkedes ham sensationelt at vinde yderligere fire i år. Han har nu lige så mange etapesejre som legenden Eddy Merckx, nemlig 34.

Tænkte fremad

- Det handlede ikke om penge, siger Cavendish i programmet om sin iver efter at fortsætte i det professionelle felt.

- Min familie kan leve ganske komfortabelt, så det var ikke det. Jeg måtte bare tilbage, siger Cavendish i sofasnakken på Discovery.

- Jesper elsker og forstår cykling, og på det menneskelige plan tænkte han fremad og troede på mig, og det var specielt for mig, siger Cavendish.

Jesper Højer er tidligere administrerende direktør for den tyske supermarkedskæde Lidl og er i dag bestyrelsesformand for Meatless Farm i Storbritannien. Virksomheden producerer kødfri fødevarer og har nu Cavendish som blikfang i reklamekampagner.

Ekstra Bladet har forgæves søgt at få en kommentar fra Jesper Højer og Brian Holm.

Mark Cavendish kørte også i årene 2013-2015 for Quick-Step, før han skiftede til det sydafrikanske Dimension Data og i 2020 til Bahrain-McLaren.