Kasper Asgreen færdig for 2022

Kasper Asgreen er færdig for 2022-sæsonen og kommer ikke til at køre flere cykelløb.

Det meddeler hans hold Quick-Step Alpha Vinyl i en pressemeddelelse.

'Efter en periode med flere konsultationer med Quick-Step Alpha Vinyls medicinske stab så er det besluttet, at danskeren afslutter sin sæson,' skriver holdet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kasper Asgreen med tydelig skade på venstre knæ. Foto: Claus Bonnerup

Kasper Asgreen styrtede på 3. etape af dette års Tour de Suisse.

Styrtet gav ham et dybt sår i venstre knæ, og det er den skade, som nu er årsag til, at danskeren parkerer cyklen for resten af sæsonen.

Quick-Step-holdet forsøgte at få den tidligere danske vinder af Flandern Rundt klar til Tour de France, men det holdt kun til 8. etape.

Danskeren trak sig fra Touren før starten på 9. etape.

Efterfølgende har danskeren ikke kunnet restituere ordentligt, og holdet melder, at skaden har udviklet sig til et træthedssyndrom.

Annonce:

- Påvirkningerne fra styrtet og de efterfølgende forsøg på at gøre ham klar til Touren har desværre ført til, at Kasper har udviklet et træthedssyndrom, hvilket betyder, at hans krop ikke længere er ved at komme sig, fortsætter Quick-Step-holdet i pressemeddelsen.

Holdet slutter af med at ønske danskeren god bedring.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jonas Vingegaards kæreste, Trine Marie Hansen, afslører hvordan hun blev forelsket i Tour-vinderen: Læs mere her