Kasper Asgreen udgår af Tour de France: - Det var et sats

Så gik den ikke længere.

Kasper Asgreen har gennem hele Touren været mærket af de skader, han fik som følge af et voldsomt styrt i Schweiz Rundt, og nu er han udgået af Tour de France.

Det skriver hans hold Quick-Step Alpha Vinyl Team på Twitter.

- På trods af, at hans venstre knæ heler efter Schweiz Rundt-styrtet, går genoptræningen ikke som forventet, så det er blevet besluttet af holdets medicinske stab, at han bør stoppe for ikke at sætte den anden del af sæsonen i fare, skriver de.

- Vi tog en svær beslutning om, at han kunne starte i årets Tour. Det var et sats, men et kalkuleret sats. I de første dage i Danmark havde en ingen smerte i knæet, fortæller Quick-Step-læge Philip Jansen til Ekstra Bladet.

- Men efterfølgende mistede han kræfter dag efter dag og var i smerter. Normalt ville han efter sådan en skade blive bedre hver dag, men efter Danmark blev han svagere, og han led op ad bjergene, lyder meldingen.

Kasper Asgreen er den første dansker til at forlade Touren.

Koldinggenseren har selv fortalt, at han har lidt ekstremt meget på de seneste etaper i Tour de France.

- Det har ikke udviklet sig som forventet. De (lægerne, red.) har brugt mange år på at uddanne sig, men et eller andet sted er det jo bare et kvalificeret gæt. De kan jo ikke vide, hvordan det udvikler sig. De kan ikke vide på forhånd, hvordan min krop reagerer. De kan give et godt gæt, men det er også det, sagde Asgreen til Ekstra Bladet efter gårsdagens etape.

Kasper Asgreen lå inden sit exit placeret som nummer 164 i det samlede klassement, femtesidst i løbet.

Den 27-årige tempospecialist kører på sit hold, Quick-Step, sammen med to andre danskere, Mikkel Honoré og Michael Mørkøv.

Der er nu i alt ni danskere tilbage i Tour de France.