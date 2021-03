Kasper Asgreen vinder stor sejr i Belgien

Danske Kasper Asgreen vandt fredag den belgiske semi-klassiker E3 efter et stort soloridt og derefter kontraangreb efter at være blevet hentet

Kasper Asgreen vandt fredag en stor sejr i det belgiske brostensløb E3 med det nye tilnavn Saxo Bank Classic.

Det skete på fantastisk vis, efter at han i første omgang var kørt solo med 70 km til mål.

Der lå han så alene og holdt konkurrenterne stangen i 60 km, indtil han blev hentet af en lille gruppe med flere favoritter.

I den gruppe havde han to QuickStep-holdkammerater, Zdenek Stybar og Florian Sénéchal, der i hele jagten på den danske mester havde sparet sig.

Derfor havde de den taktiske overhånd i finalegruppen, der også talte Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Greg Van Avermaet og Oliver Naesen (begge AG2R) og Dylan van Baarle (Ineos).

Her sundede den 26-årige koldingenser sig i en håndfuld kilometer, inden han ved et helle-system angreb i vejens anden side.

Naesen gik straks efter, men blev skygget af QuickStep-rytterne, og snart gik den i stå igen.

Derfor kunne Kasper Asgreen køre solo over målstregen i Haralbeke til sin syvende sejr i sin professionelle karriere.

- Jeg vidste, at jeg efter min kraftanstrengelse tidligere ikke havde en chance på de sidste kilometer, så jeg skulle væk alene. Og det var alt eller intet, da jeg angreb.

- Jeg forsøgte at udnytte vejens udstyr og få et hul, inden de kunne reagere. Det var en hård dag for alle, og alle var lige på grænsen i det moment.

- Jeg havde det godt derude - og har haft det godt de seneste uger. Jeg var meget motiveret for at skabe et godt løb. Men at gå solo så langt ude var ikke planen, sagde Kasper Asgreen i mål.

Han var taknemmelig for, at hans to holdkammerater i forfølgergruppen hjalp ham - uden dog at at sidde sammen med ham.

- Jeg kunne høre dem på radioen heppe på mig bagfra og hørte, hvordan de blokerede de andre ryttere i forfølgergruppen. Det havde ikke været muligt uden dem, sagde Kasper Asgreen.

Deceuninck-QuickStep fik en dobbeltsejr, da Florian Sénéchal vandt spurten foran Mathieu van der Poel.