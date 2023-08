Kasper Asgreens VM-drøm slutter 100 kilometer før mål

Med små 100 kilometer tilbage af søndagens VM-linjeløb i Glasgow har Danmark kun Mads Pedersen og Mattias Skjelmose med i front.

Danmark havde otte ryttere med fra start, men det danske hold er blevet decimeret inde på rundstrækningen i Glasgow.

Senest er Kasper Asgreen, der var spået en god VM-chance, og som var medkaptajn med Mads Pedersen, stået af. Han kunne ikke følge med de bedste, da tempoet blev skruet op.

- Benene var bare ikke, som jeg havde håbet. Jeg havde det egentlig fint på den første del af ruten og kom også godt ind på rundstrækningen.

- Men på de stejle stigninger havde jeg en mur, som jeg ikke kunne bryde igennem, og hvor de andre bare kørte stærkere op ad, og så gled jeg lidt for langt tilbage, siger Asgreen.

- Jeg kørte frem igen på de lige strækninger, men når man har gjort det et par gange, begynder det at blive træls, siger Asgreen.

Mikkel Bjerg var den første dansker til at stå af. Han blev ramt af en punktering, kort før at feltet ramte Glasgow, hvor der skal køres 11 omgange.

Bjerg fik i første omgang et nyt hjul fra en neutral servicevogn, men det var ikke optimalt, og han måtte skifte igen, hvilket satte ham langt tilbage og siden altså helt ud af løbet. Det forklarer han over for TV 2.

Danmark med Michael Mørkøv som toneangivende lagde sig forrest i hovedfeltet, da det ramte Glasgow og skruede tempoet højt op for at kontrollere løbet og hente ind på en gruppe af udbrydere.

Bjerg var udset til at tage del i det arbejde, men nu må holdet altså forøge at klare sig uden UAE-rytteren. Efter sit store føringsarbejde stod også Michael Mørkøv af på lidt mere frivillig facon.