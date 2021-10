Kaster millioner efter Tour-bud

I 2014 var gader og stræder tætpakket med ellevilde fans, da Tour de France besøgte Storbritannien, og det sceneri kan komme til at udspille sig igen.

I hvert fald har briterne indledt en kamp for at blive vært for de første etaper af verdens største cykelløb i 2026.

Storbritanniens regering har afsat 30 millioner pund, svarende til 265 millioner kroner, til formålet. Det oplyser finansminister Rishi Sunak ifølge BBC.

Beløbet skal også bruges på at tiltrække VM i rugby for kvinder i 2025.

Hvis det står til briterne, skal der køres etaper i både England, Skotland og Wales.

- Vores bud kommer til at inkludere begivenheder, som finder sted over hele landet. Jeg håber, at alle får en chance for at heppe på deres sportshelte, siger finansminister Rishi Sunak.

Da Storbritannien i 2014 var vært for Tour-starten, blev der kørt to etaper i Yorkshire, mens tredje etape sluttede i London. Derefter drog rytterne mod Frankrig.

British Cycling, der er Storbritanniens cykelforbund, bakker op om regeringens planer om at gentage succesen fra 2014.

- Tour de France-starten i Yorkshire i 2015 var en uforglemmelig fejring af vores sport. Det er noget, der stadig bliver talt om i dag, og som inspirerer den næste generation af cykelryttere, siger administrerende direktør Brian Facer.

Ifølge British Cycling var der 3,5 millioner mennesker langs vejene, da Tour de France var i Storbritannien i 2014.

Værtskabet bidrog desuden med i omegnen af 1,15 milliarder kroner til økonomien i de områder, som cykelrytterne kom igennem.

Tour de France har i flere år haft tradition for at besøge andre lande. Næste år er Danmark vært for løbets første tre etaper.

I tirsdagens udmelding fra den britiske regering fremgår det desuden, at der postes yderligere knap 100 millioner kroner i arbejdet for at få VM i fodbold til Storbritannien i 2030.