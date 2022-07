Katastrofal udvikling for favoritten: - En møgsituation

MEGÈVE (Ekstra Bladet): Han er den absolutte favorit til at vinde årets Tour de France. Tadej Pogacar.

Den slovenske superstjerne er allerede indehaver af den gule førertrøje, men nu falder holdkammeraterne som fluer.

Lørdag måtte hans norske hjælper på UAE Emirates, Vegard Stake Laengen, sige farvel efter en positiv coronaprøve, og tirsdag blev én så til to, da den vigtige hjælperytter George Bennett ligeledes var smittet.

UAE Emirates' George Bennett (forrest) måtte tirsdag forlade løbet efter en positiv test. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Dét ærgrer Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Det er en møgsituation for løbet. Det kan gå hen og blive skævvredne konkurrenceforhold, og hvis Pogacar mister flere med den her fart, så kan han risikere at have meget få holdkammerater tilbage, når feltet rammer Pyrenæerne, siger han.

- Der er ingen tvivl om, at Tadej Pogavar ikke synes, det er fedt at sidde i feltet i den gule trøje, to holdkammerater nede og vide, at virussen lige nu potentielt spreder sig som en steppebrand.

Jonas Vingegaard (til højre) og resten af Jumbo-Visma-mandskabet har indtil videre undgået coronavirussen. Foto: Claus Bonnerup

Det kan endda gå hen og blive værre for Pogacar, der på nuværende tidspunkt er nede på fem hjælperyttere - heriblandt danske Mikkel Bjerg.

Hans stærkeste kort i bjergene hedder nemlig Rafal Majka, og han er også testet positiv, bekræfter UAE Emirates tirsdag. Hans værdier er dog så lave, at han indtil videre godt kan fortsætte i løbet.

- Vi er opmærksomme på, at Rafals medicinske billede kan ændre sig, og vi overvåger hans situation tæt, udtaler UAEs holdlæge.

På trods af den triste baggrund er corona-tilfældene på Pogacars mandskab noget, der vil få Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-Visma til at slikke sig om munden.

- Jumbo-Visma må tænke, at det her kan blive en fordel for dem, men det er selvfølgelig en ærgerlig måde at få en fordel på, siger Michael Rasmussen.

15 ryttere er nu udgået af årets Tour de France. Fem af dem på grund af coronavirus.

