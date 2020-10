Katastrofe for Fuglsang: Ramt af sort uheld

Jakob Fuglsang blev endnu en gang ramt af uheld på tirsdagens etape i Giro d'Italia.

Denne gang var det ikke en løjtnant, der måtte udgå, men derimod en punktering på bagdækket, der blev dyr for den danske favorit.

Fuglsang lå sammen med de øvrige favoritter mod slutningen af etapen og klarede den lige med over den sidste stigning, men på nedkørslen med godt ti kilometer tilbage måtte han droppe at træde rundt på grund af et fladt bagdæk.

For at gøre ondt værre var servicevognen ikke inden for rækkevidde til at sørge for en ny cykel, så holdkammeraten Fabio Felline måtte stige af og aflevere sin cykel til kaptajn Fuglsang.

Punkteringen kostede et minut og 15 sekunder i forhold til de øvrige favoritter i det samlede klassement. Dermed dumper han helt ud af top ti og er to minutter og 22 sekunder efter João Almeida i den lyserøde førertrøje. På en samlet 11. plads.

Der resterer fortsat to enkeltstarter i årets Giro d'Italia, hvor det på forhånd er forventet, at Jakob Fuglsang kommer til at tabe tid.

Peter Sagan vandt etapen foran UAE's Brandon McNulty. Tv-grafikken viste i første omgang danske Mikkel Bjerg som anden mand over stregen, men det var altså en fejl.

