Katastrofe for Pogacar - mister endnu en hjælper

Det bliver med et stærkt decimeret hold, at Tadej Pogacar (UAE) skal forsøge at indhente danske Jonas Vingegaard i Tour de Frances samlede klassement.

Onsdag meddeler UAE, at den stærke hjælper Rafal Majka må trække sig ud af Touren før den kuperede 17. etape.

Dermed består UAE's tilbageværende Tour-hold af Pogacar og tre hjælperyttere.

Majka pådrog sig en muskelskade under tirsdagens etape. Det skete i forbindelse med, at hans kæde knækkede, mens han var i fuldt tråd op ad en stigning.

- Som følge af muskelskaden er han ude af stand til at køre videre, siger holdlæge Adrian Rotunno.

Den 32-årige polak var blandt de mest rutinerede ryttere i feltet og Pogacars formentlig stærkeste hjælper i bjergene.

Tidligere i karrieren har den klatrestærke rytter vundet tre etaper i Tour de France. To gange har han også vundet den prikkede bjergtrøje. Den var han således iført på podiet i Paris i både 2014 og 2016.

Hans bedste samlede resultat i en grand tour er en tredjeplads i Vuelta a España tilbage i 2015.

I år er hans bedste etaperesultat en 13.-plads. Den opnåede han på 11. etape, hvor han ikke kunne hjælpe Tadej Pogacar, da Jonas Vingegaard satte tempo, knækkede konkurrenten og overtog den gule førertrøje.

Tidligere er også Vegard Stake Laengen, George Bennett og Marc Soler udgået af forskellige årsager.

Det efterlader Tadej Pogacar med Brandon McNulty, Marc Hirschi og danskeren Mikkel Bjerg som sine hjælpere. Kvartetten skal sørge for, at Pogacar henter 2 minutter og 22 sekunder på Jonas Vingegaard.

I alt er 32 ryttere stået af cyklen i årets Tour. 176 stillede til start i København for snart tre uger siden.

Tour de France slutter på søndag med paradeetapen til Champs-Élysées.

