Kendte tv-værter tilbage på skærmen

Både Rolf Sørensen og Rasmus Staghøj vender tilbage til tv-skærmen til VM-løbet søndag, efter de efter eget valg holdt nogle dage fri efter Chris Anker Sørensens dødsfald i weekenden.

Det fortæller TV 2-redaktør John Jäger til BT på dagen, hvor Rolf Sørensen igen er i kommentatorboksen til juniorernes linjeløb, som han medvirker til at dække.

For Rasmus Staghøjs vedkommende bliver det første de professionelle herrers linjeløb søndag, han kommer til at dække.

De valgte som alle andre TV 2-ansatte, der var i Belgien for at dække VM-ugen, at rejse hjem, efter deres ven og kollega så tragisk mistede livet i trafikulykken lørdag i Zeebrugge i det nordlige Belgien.

- Vi har givet alle involverede og berørte medarbejdere mulighed for selv at føle efter, om de kan arbejde, eller om de havde det bedre med ikke at gøre det. Rolf Sørensen har meldt sig klar til at kommentere fredag, og det er også tanken, at han gør det på søndag, fortæller John Jäger til BT.

Rasmus Staghøj har i en årrække arbejdet for TV 2 Sporten som cykelreporter.

Rasmus Staghøj har meldt, at han er klar igen søndag.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til både Rasmus Staghøj og Rolf Sørensen. Mens det i skrivende stund ikke er lykkedes at fange Staghøj, har sidstnævnte takket nej til at medvirke i denne artikel.

John Jäger tilføjer, at han på ingen måde har haft et ønske om at presse sine medarbejdere til at vende retur imod deres ønske.

- På den anden side ønsker jeg ikke at forhindre dem i det, hvis de føler, det er det rigtige for dem i forhold til at bearbejde oplevelsen, og at de føler, det er det rigtige ud af respekt for Chris Anker Sørensen, siger han.

Journalist og kommentator Michael Stærke har dækket VM’s foreløbige løb fra redaktionen i Odense.

