Kim Andersen om Skjelmose: - Virkelig formidabelt!

Mattias Skjelmose tog endnu et imponerende skridt på verdenstoppen, da han krydsede målstregen i Laruns på en sjetteplads ved at vinde spurten i gruppen med blandt andre Tadej Pogacar.

Den danske mester måtte en tur til dopingkontrol, og da han gerne ville med Trek.bussen til hotellet, måtte pressen nøjes med ord fra sportsdirektør Kim Andersen.

Og det var nogle rosende af slagsen, selvom han måtte starte med at forklare, at Skjelmoses hastighed med at komme i bussen ikke skyldtes skuffelse.

- Han er ikke skuffet. Overhovedet ikke. Han synes bare ikke, at han havde de bedste ben. Og så er det da meget godt gået.

- Jeg synes, at det er virkelig formidabelt kørt, sagde Kim Andersen.

Kører modent

Han var meget tilfreds med, hvordan hans unge protegé håndterede situationen, hvor Jonas Vingegaard angreb på Col de Marie Blanque, og det så ud, som om den unge dansker blev agterkørt.

- Det gik for stærkt, da de kørte, men han finder sit eget tempo, som han ved, han kan holde hele vejen op.

- Det virker, som om han kender sin krop rigtig godt. Han har trænet rigtig meget i bjergene, og han ved, at han kan køre sådan hele vejen. Han kører som en, der har kørt cykelløb i mange år, lød vurderingen.

Faktisk mener Kim Andersen, at torsdagens etape med sine to stigninger uden for kategori passer Skjelmose bedre, da de ikke er så stejle - og at det lover godt for løbets videre udvikling.

- Han har trænet meget i det - at kunne holde en høj power i lang tid.

- På nuværende tidspunkt ser det godt ud. Der er ingen, der regner med, at han skal vinde Touren. Men hvis han bare fortsætter sådan her, så kan det blive rigtig, rigtig godt.

