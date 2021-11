Klam gæst - havde parasit i blodet

Der var måske en god grund til, at Chris Froome var så godt som usynlig under sommerens Tour de France.

Ifølge holdet Israel Start-Up Nation døjede den afrikanskfødte cykelrytter med en parasit i sit blod.

Efter den franske rundtur blev Froome diagnosticeret med bilharziose, der også kaldes sneglefeber.

Chris Froome husede ubuden gæst i kroppen. Foto: Ritzau Scanpix

- Chris Froome havde nogle helbredsmæssige problemer i denne sæson, og han var fuldstændig blokeret under Tour de France, siger holdejer Sylvan Adams til VeloNews.

- Under Touren fortalte han mig, at Tour de France var meget sværere, end nogen anden Tour han havde kørt. Han brugte store mængder af energi.

Ingen undskyldninger

Froome bekræfter også selv over for samme medie, at han var ramt af parasitten, men han vil ikke 'komme med undskyldninger'.

Efter at parasitten blev fundet, blev han helbredt, og nu bliver han ikke længere testet positiv for sygdommen.

Der skulle en større udredning til for at finde problemet.

Men det viste sig, at briten var blevet ramt af samme parasit, som plagede ham, da han i 2010 skiftede til Sky-holdet.

Nogle læger mener ifølge VeloNews, at parasitten kan have ligget latent i blodet siden dengang.

Om sneglefeberen kan have påvirket Froome gennem længere tid, melder historien ikke noget om. Men hverken i 2020 eller 2021 har han været i nærheden af fordums styrke, som tidligere i karrieren skaffede ham fire samlede sejre i Tour de France, to i Vuelta a España og en i Giro d'Italia.

Chris Froomes bedste etaperesultat under sommerens Tour de France var en 71.-plads på 15. etape. Foto: Benoit Tessier/Reuters

Men ifølge holdet har der været markant fremgang siden behandlingen.

- Han forbedrede med det samme sine tal, og vi er optimistiske omkring, at vi ser den gamle Chris Froome igen, og at han kan kæmpe med om sejre i grand tours, siger Sylvan Adams.

Kører med Fuglsang

Den nu 36-årige cykelrytter har ikke leveret et stort resultat, siden han i 2019 styrtede voldsomt under Critérium du Dauphiné kort før Tour de France.

Her mistede han bevidstheden og blev sendt på hospitalet med brud på nakke, albue, lårbensknogle, hofte og ribben.

Efter at endnu et problem nu er blevet løst, har han selv store forventninger for den kommende sæson, hvor han blandt andre kører på hold med danske Jakob Fuglsang.

- Jeg elsker at køre, og jeg er motiveret til at arbejde hårdt og blive ved med at køre. Jeg havde nogle problemer med min genoptræning, og jeg tror, at der er taget hånd om de fleste af dem nu. Jeg glæder mig, siger Froome til VeloNews.

I samme interview oplyser han, at han regner med at køre et par år endnu.

