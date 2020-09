Klaps til danskerne: De havde ikke fået et ben til jorden

Dagens 6. etape af Tour de France blev lidt af en fuser, hvis man havde håbet at se favoritterne angribe hinanden på etapens sidste sitigning. Inaktivitet blandt favoritterne gjorde, at stærke Alexey Lutsenko vandt efter en dag i et stærkt udbrud

Der var lagt op til klassementskamp blandt favoritterne, da Tourens 6. etape sluttede på toppen af en hård kategori 1-stigning.

Det blev dog til en kedelig omgang blandt favoritterne, der kom samlet i mål 2 minutter og 52 sekunder efter dagens vinder Alexey Lutsenko fra Astana.

Dagens cykelløb blev kørt i udbruddet, der udover Lutsenko bestod af en flok meget stærke ryttere blandet andre Greg van Avermaet, Jesús Herrada og Nicholas Roche.

Det glæder Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen, at se så stærke navne i dagens udbrud.

- Det var vidunderligt at se, at nogle af feltets bedste ryttere for en gangs skyld for alvor tog det her løb alvorligt.

- De kom afsted i et enormt stærkt udbrud. Der var mange tidligere Grand Tour-etapevindere i udbrydergruppen.

Artiklen fortsætter under billedet:

I dagens stærke udbrud havde danskerne ikke fået et ben til jorden, mener Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

- Inden start, havde jeg tænkt 'okay, det kunne være fedt at se Søren Kragh eller Michael Valgren i sådan et udbrud her', men de havde ikke fået et ben til jorden i den gruppe der.

- Som etapen skred frem, blev det tydeligt, at udbruddet havde en god chance for at holde hjem, og det er helt fortjent, at de kommer hele vejen hjem og kører om sejren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------