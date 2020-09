Klar besked fra Kyllingen: - Det er sgu ikke i orden

Peter Sagan stjal opmærksomheden i massespurten på onsdagens 11. etape, da han med al tydelighed skubbede kraftigt til Jumbo-Vismas Wout van Aert i forsøget på at komme frem i bussen.

Det kostede ham efterfølgende en deklassering og en udstrakt langefinger fra Wout van Aert, og Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, kan godt forstå, at belgieren var tosset efter infighten.

- Det er sgu ikke i orden at køre på den måde der. Det kan godt ske, at han har styr på det, men det er ikke i orden at headbange sig frem, når man prøver at komme igennem langs barrieren.

- Fingeren jo en impulsreaktion fra van Aert. Han føler, han er ved at blive kørt ned bagfra og skubbet til. Han har nok følt, at det har kostet ham en placering eller to, siger Michael Rasmussen.

Han tror dog ikke, at der er bad feelings mellem de to, efter Sagan fik frataget sin andenplads på etapen.

- Det, synes van Aert sikkert, er en fair straf, og så kører de videre i morgen, som om intet er hændt, siger han.

Wout van Aert var rasende og blev fanget med langefingeren strittende mod Peter Sagan. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Dansker i fokus

Alle havde indstillet sig på massespurten, da Bora Hansgrohes Lukas Pöstlberger stak af fra feltet med godt syv kilometer igen. Danske Kasper Asgreen og holdkammeraten Bob Jungels kørte med, inden de alle tre blev opslugt af feltet. Og det lille eventyr kan have været med til at koste etapesejren til supersprinteren Sam Bennett

- Havde Bennett været 20 centimeter længere fremme med sit forhjul, så havde de gjort det rigtige, men nu vil man med rette kunne sige, at det var dumt.

- Asgreen og Jungels blev grebet af stemningen, fordi de sad med gode ben, og det kan godt ske, at det koster sejren, når det er så små marginaler. De to havde pyntet gevaldigt på den sidste stigning op mod svinget i forhold til at holde Bennett til. Men det er den knivsæg, sprinterne kører på. Der er ikke langt fra succes til fiasko, siger Michael Rasmussen, der aldrig troede på, at Pöstlberger kunne have holdt hjem, selvom Asgreen og Jungels var blevet tilbage.

- Han havde aldrig holdt til mål. Det er helt utænkeligt, at det kunne ske. Det er ikke sket i verdenshistorien, at en har holdt syv kilometer med otte sekunders forspring. Jeg tror, det var en tanketorsk, og jeg tror ikke, at det var en del af taktikken hjemmefra, siger han.

Kasper Asgreen burde ikke være kørt med, da Bora Hansgrohe forsøgte at stjæle etapesejren. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape.

Etapens TOP: Matthieu Ladagnous

Franske Matthieu Ladagnous fik det røde rygnummer - og ros fra Michael Rasmussen efter sit soloridt. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

- Det er Landagnous. Alene for at vise minimalt initiativ og sørge for at feltet kom i mål før klokken 18. 165 kilometer i modvind er der ikke ret mange, der har lyst til at spilde tid og energi på.

- Han havde sgu heller ikke lyst til det, kunne man godt se. Jeg tror seriøst, han overvejede at vende cyklen og køre mod feltet på et tidspunkt. Han var træt af det og glad, da han blev hentet. Det er sjældent, man er det, men det var ham her altså.

Etapens FLOP: Peter Sagan

Peter Sagan kørte for hårdt i spurten og modtager dagens flop fra Michael Rasmussen. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

- Den får Sagan i dag.

- Han kører for hårdt i spurten. Det er der folk, der er blevet smidt ud af Touren for før. Og han har jo måttet forlade Touren en gang før tid, da han og Cavendish kørte sammen. Det er dumt at risikere det.

'Tænk dig om, Michael!'

Kyllingens dansker-dom: For tykke