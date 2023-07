Klar besked til Vingegaard: Der er ingen garantier

Landsholdet og Jonas Vingegaard har ikke gået hånd i hånd de seneste år.

Den dobbelte Tour de France-vinder har endnu ikke repræsenteret sin nation ved hverken danmarksmesterskaberne, EM eller VM.

Men nu er der gode nyheder til de mange cykelfans herhjemme. Det kan nemlig ændre sig inden længe.

Det afslører Anders Lund - Danmarks cykellandstræner - i et interview med Ekstra Bladet.

Landstræner Anders Lund giver ingen garantier til Jonas Vingegaard. Foto: Muhammad Farooq

- Jeg har talt med Jonas i forhold til 2024, hvor der er OL, og han har givet udtryk for, at han gerne vil prioritere landsholdet næste år. Og det ser jeg frem til. Men flere detaljer om hvad der skal ske, har vi ikke snakket om.

Ikke selvskreven

Dermed kan man begynde at drømme om at se Jonas Vingegaard køre OL for Danmark i Paris næste sommer.

Men selvom Tour de France-vinderen er Danmarks største cykelstjerne, er han ikke selvskreven til at repræsentere de rød-hvide farver om cirka 12 måneder i Frankrig.

- Når det kommer til OL, handler meget om ruten, og det er ikke sådan, at Jonas er garanteret en plads. Der er ikke direkte udtagelse, fordi man vinder Tour de France, tilføjer Anders Lund og fortsætter:

- Det hænger også sammen med, at det danske niveau er så højt, så du skal stå tidligt op i øjeblikket for at blive udtaget til de her ting.

Jonas Vingegaard skal muligvis repræsentere Danmark næste år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som udgangspunkt er OL-ruten ikke skræddersyet til Jonas Vingegaard. De helt store bjerge er således ikke på menuen på de 273 kilometer, som skal køres 3. august næste år.

Det eneste, som er sikkert lige nu, er, at det ser ud, som om Jonas Vingegaard er til rådighed for landstræneren i 2024.

- Jeg kan ikke garantere, at vi ser ham på landsholdet i 2024. Mit håb og det, han har givet udtryk for, er, at han vil stå til rådighed, og det er det vigtigste for mig, lyder det afsluttende fra Anders Lund.