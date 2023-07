Klar til 'dansker-bjerget': - Jeg vidste det godt

De sidste kilometer på Tour de Frances 9. etape går stejlt mod toppen af en vulkan. Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen spår gode danske chancer - Se kyllingens tur her

Jonas Vingegaard går efter at blive den anden dansker i træk, der vinder på det mytiske Puy de Dôme

For 35 år siden under Tour de France i 1988 skete noget, der aldrig var sket før. Et nybrud, kunne man kalde det.

26-årige Johnny Weltz fra Fagor-MBK-holdet strøg som den første over målstregen på den udslukte vulkan Puy de Dôme og skrev dermed dansk cykelhistorie.

For det var første gang nogensinde, at en dansker havde vundet en bjergetape i Tour de France - og så endda med mål på en stigning uden for kategori.

Det fredede område er meget lidt tilgængeligt, og det er derfor første gang siden da, at Touren søndag vender tilbage til bjerget - ja, at et professionelt cykelløb vender tilbage.

Derfor hedder seneste vinder fortsat Johnny Weltz. Så langt var Jonas Vingegaard faktisk med, da Ekstra Bladet tog ham til historie-eksamen efter 8. etape - men han bestod kun lige akkurat.

- Jeg vidste godt, at han vandt der - men jeg kan selvfølgelig ikke huske året, sagde Jonas Vingegaard, der et eller andet sted er undskyldt, al den stund at han først blev født otte år senere.

Et bjerg for legender

Det store spørgsmål er så, om det kan blive to danske sejre i træk på det bjerg, der i 13 udgaver tæller legendariske vindere som Fausto Coppi, Federico Bahamontes, Felice Gimondi, Luis Ocaña, Bernard Thevenet. Lucien Van Impe og Joop Zoetemelk.

Den garanti kan Vingegaard ikke give - men han vil give den et skud.

- Jeg håber, at jeg føler mig godt tilpas i morgen (søndag red.). Vi må sætte en god plan sammen for, hvad vi skal gøre, og så må vi se.

- Det er ikke kun op til os, siger han med henvisning til Tadej Pogacar blot 25 sekunder bag ham i klassementet.

Og den slovenske UAE-kaptajn glæder sig til at opleve nyt terræn og nærmest garanterer, at der kan ske ting og sager.

- Det bliver nyt for alle og en speciel etape. Det bliver superhårdt for alle, og det vil formentlig eksplodere i tusind stykker, sagde Pogacar.