Klar til nyt bjerg-slag: - Den ligger godt til mig

Efter en hektisk dag med mange angreb, mange ømme ben og en glad Ion Izagirre (Cofidis) som vinder af 12. etape til Belleville-en-Beajolais, nåede Jonas Vingegaard kun lige at puste ud, inden tankerne gik på fredagens etape.

Her vil rytterne køre ind i Jurabjergene og slutte dagen med bjerget Grand Colombier. En stigning uden for kategori på 17,4 km med 7,1 i gennemsnitlig stigningsprocent.

- Det er helt sikkert en vigtig etape. Det er en superfed stigning - jeg har kørt den - men det er også en meget hård stigning.

- Jeg tror, at den ligger godt til mig - det kan blive en meget afgørende etape, siger Jonas Vingegaard.

På Puy de Dôme var det Tadej Pogacar, der havde de bedste ben. Sloveneren håber på igen at kunne profitere. Foto: Papon Bernard/EPA/Ritzau Scanpix

Smuk stigning

Jumbo-Visma-kaptajnen har fortsat 17 sekunders forspring til Tadej Pogacar, og UAE-stjernen anlagde som altid en positiv udlægning af den vanskelige afslutning:

- Det er en meget smuk stigning, og jeg glæder mig til at køre den igen.

- Stigningen er god for mig, og benene er gode. Så der er en mulighed for at angribe. Men hvis benene ikke er gode, så må jeg forsøge at følge med.

- Hvis jeg kan tage nogle sekunder, vil jeg være superglad.

Sloveneren har vundet de seneste to indbyrdes dueller, og der kunne anes lidt anspændthed i Vingegaards svar på pressemødet. Men han ville ikke helt forholde sig til, om Pogacar har overtaget lige nu.

- Jeg er glad for, hvor jeg er lige nu. Hvis man inden Touren havde fortalt mig, at jeg ville have trøjen fra 6. etape, havde jeg ikke troet dem. Jeg tænker ikke på, hvem der har momentum. Jeg tænker kun på mig selv, lød svaret.

I defensiven

Og så fik han også lukket snakken om angreb eller forsvar ned - for det hele afhænger jo af dagen og fornemmelsen.

- Det er altid svært at forudsige. Det afhænger af, hvem der har det bedst.

- Man kan have en plan om at angribe, men har man ikke benene, er det lige meget.

Hvad Vingegaard ikke vil tale om, vil hans sportsdirektør Merijn Zeeman gerne:

- I morgen er en typisk Pogacar-dag. Det er en flad etape med en eksplosiv finale, så vi kommer til at være i defensiven, forklarede hollænderen.