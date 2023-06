Klar til Tour-fest: Hep på os, Danmark!

Tour de France står for døren, og blandt på holdene er der blandt ryttere og øvrigt personale masser af sommerfugle i maven.

Ikke mindst hos det debuterende Uno-X, der dog håber på at finde opbakning blandt de cykelelskende danskere.

Med norsk licens og hovedkontor, en norsk hovedsponsor og en topledelse med norsk pas, er det måske fortsat for meget at kalde Uno-X for et dansk hold.

Anthon Charmig er et af to danske indslag for Uno-X under Tour de France, hvor rutinerede Alexander Kristoff er holdets kaptajn. Foto: Claus Bonnerup

Men ambitionen er der, forklarer holdets General Manager, Jens Haugland:

- Vi vil gerne være mere danske. Og gerne have en dansk sponsor eller samarbejdspartner. Vi så med Grand Départ i Danmark sidste år, at der er en enorm interesse for sporten. Så det må være muligt at finde en partner, der bliver et godt match.

- Så må vi godt betragte jer som danske og heppe under Touren?

- Ja! Vi har endnu ikke formået at blive det helt endnu. Men det er det, vi drømmer om. Vi skal jo have licensen og hovedkontoret i et land, og det er Norge. Men vi har et omfattende samarbejde med DCU og Danmark Rundt. Vi ønsker virkelig at være en stor aktør på cykelområdet og i det danske samfund.

- Den position skal vi gøre os fortjent til.

Sportsdirektør Kurt Asle Arvesen kørte i sin aktive karriere ti sæsoner for danske hold. Så han er også med på at kalde holdet for dansk - selvom han også er stolt over for første gang at kunne tage et norsk hold til verdens største cykelløb.

- I Norge har vi haft flere Tour de France-deltagelser, men aldrig med et norsk hold. Så det er historisk.

- Men I må gerne kalde os et dansk hold også. Det vil faktisk være en glæde, hvis I gør det, siger Kurt Asle Arvesen.