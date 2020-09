Knust dansk stjerne droppede pressen efter nedtur

Cecilie Uttrup plejer bestemt ikke at være sky over for pressen, men lørdag eftermiddag skyndte hun sig forbi journalisterne efter at være kørt i mål som nummer otte i kvindernes linieløb ved VM i Imola.

Og hun kom aldrig tilbage.

Først knap en time efter kom landstræner Tayeb Braikia på Uttrups vegne efter flere journalisters forespørgsler til Danmarks Cykle Union.

- Cecilie har brug for at få lidt pause og fred. Hun er rigtig ked af det, der er sket. Hun er rigtigt mærket af det. Jeg har ikke snakket med hende, for hun er rigtig ked af det og var nødt til at gå en tur, lød det fra Tayeb Braikia.

Årsagen til Cecilie Uttrups ekstreme skuffelse over en ottendeplads, som ellers var den officielle målsætning, er, at danskeren fik alvorlige problemer med cyklen mod slutningen af løbet.

- Det er et mekanisk problem. Vi er i gang med at finde ud af, hvad det er. Vi kunne ikke følge ordentligt med derude, men kommer ind og finder ud af, at hun har kæmpet med sine gear. Af en eller anden årsag kan hun ikke bruge sin forskifter. På tv-billederne kan man se, at hun kører i et alt for lavt gear, siger landstræneren og forklarer, at der ganske enkelt manglede liv i batteriet.

- Når vi tjekker batteriet, ser det ud som om, der slet ikke er noget spænding på. Derfor kan hun kun bruge bagskifteren. Det er frygteligt, når hun er kommet til nedkørslen, lød det fra landstræneren, der ikke havde en forklaring på, hvordan det kunne ske.

- Mekanikerne er ved at finde ud af det.

Cecilie Uttrup havde set frem til VM, der endte i ren katastrofe for danskeren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kæmpede om medaljer

Cecilie Uttrup kæmpede længe mod Annemiek van Vleuten og italienske Elisa Borghini Longo om anden- og tredjepladsen, men måtte slippe på en af løbets sidste stigninger.

Derfor var skuffelsen ekstra stor, men at dømme ud fra tv-billederne svigtede gearet først, da hun var blevet sat af.

- Vi havde troet på en medalje. Da vi startede og - specielt på den næstsidste omgang - troede vi på, at hun ville gå i top tre, siger Tayeb Braikia, der ikke ville give mekanikerne skylden for gearsvigtet - og afviser at batteriet ikke var ladet ordentligt op.

- Nej, jeg har spurgt mekanikerne, og det er det sidste, de gør, inden de går i seng. Alle andre cykler var ladet op, og normalt er der til flere måneders kørsel på en fuld opladning.

- De (mekanikerne, red.) er super kede af det. For når der er noget i vejen med cyklerne, selvom der ikke er lavet fejl, så påtager de sig jo også ansvaret. Men jeg kan ikke give dem skylden for det, for vi ved ikke, hvad det er.

Hollandske Anna van der Breggen vandt i suveræn stil og tog dermed sin anden VM-titel på tre dage efter sejren på enkeltstart i torsdags.

