Københavns Politi efterforsker Tour de France-holds hotel

Københavns Politi er torsdag morgen til stede på Hotel Scandic i Glostrup. Her bor Tour de France-mandskabet Bahrain Victorious. Ekstra Bladet er til stede ved hotellet

Bare dagen før starten på Tour de France i København, er Københavns Politi med en dommerkendelse i hånden gået i gang med en ransagning af Scandic Hotel i Glostrup.

Det bekræfter hotellets ledelse overfor Ekstra Bladet.

På hotellet bor cykelholdet Bahrain Victorious, der onsdag aften var en del af den storstilede holdpræsentation i Tivoli, og som fredag kører ud på enkeltstarten i Københavns gader.

- Politiet ankom lidt i seks her til morgen og er gået i gang med en dommerkendelse, siger direktør Jeroen Bishop.

Han er ikke blevet informeret om, hvorfor politiet er til stede, eller hvad de foretager sig. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller dog, at politiets arbejde omhandler cykelholdet. Ligesom det fremgår af billederne.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Bahrain Victorious kommer til Tour de France med profiler som Luis León Sánchez, Jack Haig og Matej Mohoric.

Ekstra Bladet har talt med Lars Karlsen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.

Han bekræfter, at politiet er til stede på Scandic Hotel, men vil ikke bekræfte, om arbejdet omhandler Tour de France-holdet.

- Vi er til stede på et hotel i Brøndby. Der er tale om en politioperation i en aktuel sag, der ikke udgør nogen fare for borgerne, siger han.

- Vi vil senere opdatere på Twitter, siger Lars Karlsen.

Han vil derfor heller ikke oplyse, hvorfor Københavns Politi er på en operation i et område, som ellers hører til den anden politikreds Københavns Vestegns Politi.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte har politiets tekniske afdeling også været på arbejde ved hotellet. Ud over Bahrain Victorious bor det franske hold Groupama FDJ også også på hotellet.

Er sket før

Det er anden gang i denne uge, at holdet med rødder i Bahrain har besøg af politiet. Så sent som mandag - kort inden afrejsen til Danmark - fik rytterne uventet besøg af politiet. Det skrev holdet på sin hjemmeside.

- Undersøgelsen af holdets medlemmer, som startede sidste år uden at føre til noget, fortsætter lige før starten på det vigtigste cykelløb, Tour de France, og skader både de enkelte personers og holdets omdømme.

- På grund af undersøgelserne for nylig føler holdet, at man med timingen af denne undersøgelse specifikt forsøger at skade holdets omdømme, skrev holdet.

Bahrain Victorious blev også ransaget af politiet under sidste års Tour de France.

Ekstra Bladet følger sagen og forsøger at få en kommentar til sagen fra de danske arrangører Grand Depart Copenhagen.

