Kølig velkomst til Riis: Utroværdig og mangler moral

Bjarne Riis forventes at annoncere sit comeback til toppen af cykelsport onsdag eftermiddag. Begejstringen er dog til at overse hos topfolk inden for dansk idræt

Rygterne har svirret, og nu skulle den være god nok.

Bjarne Riis' og Lars Seiers Virtu Cycling Group bliver medejere af Team NTT, hvor Riis er udtænkt en rolle som sportslig leder. Det forventes at blive budskabet med det pressemøde, kompagnonerne har indkaldt til på d'Angleterre onsdag klokken 15.

Problemerne fra Bjarne Riis' tidligere tid som holdejer er ikke glemte, blot fordi han nu tropper op med et nyt projekt. Foto: Ernst van Norde

Rygterne om ørnen fra Hernings comeback til cyklingens top bliver dog modtaget lunkent hos Dansk Idrætsforbund og Anti Doping Danmark. Her har man ikke glemt den danske Tour-vinders mørke fortid som holdejer for Team CSC, senere opkaldt efter sponsorerne Saxo Bank og Tinkoff Sport.

I en rapport om dansk cykelsport udarbejdet af netop DIF og ADD i 2015 kom man til den barske konklusion, at Bjarne Riis var intet mindre end utroværdig og skyld i alvorligt ledelsessvigt i sin tid som teamejer.

Det blev blandt andet begrundet med, at han ikke skred til handling, da han blev bekendt med doping på sit hold - herunder indrømmede han at være bekendt med Tyler Hamiltons forkærlighed for bloddoping.

Samtidig fortalte Riis aldrig den fulde sandhed om sit virke som holdejer, mener de. Og det spøger stadig.

- Jeg står ved, hvad jeg tidligere har udtalt om Bjarne Riis og hans efter min mening manglende troværdighed og moralske evne til at lede et cykelhold.

- Holdningen har jeg holdt fast i, fordi han aldrig har fået lagt kortene i forhold til hans kendskab til doping på sine tidligere cykelhold, lyder den umiddelbare reaktion fra Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark, overfor Ekstra Bladet.

Bjarne Riis under tiden i spidsen for CSC. Her uddeles dessiner til Tour-håbet og kæledæggen Tyler Hamilton, hvis dopingmisbrug senere blev kontroversielt for den danske boss. Foto: Franck Fife/AFP

Håber han lever op til tilliden

Lidt mere afventende forholder Morten Mølholm Hansen, generalsekretær for Danmarks Idrætsforbund, sig. Han har en nyfunden tillid til Riis, blandt andet fordi han mener, lederkulturen og kontrollen er bedre i dag end dengang.

Han håber blot ikke, tilliden bliver svigtet endnu en gang.

- Bjarne Riis har begået nogle meget alvorlige ledelsessvigt i fortiden. Lederansvaret er endnu større end de enkelte atleters, og ledelsessvigt er derfor endnu mere alvorlige end atleters svigt, svarer Mølholm, der dog foreløbig vil forsøge at lade det forblive vand under broen.

- Jeg ville have ønsket, at han havde erkendt og angret de svigt, mere end tilfældet var. Der er imidlertid nu gået en række år, og jeg ønsker derfor ikke at blive ved med at forholde mig til sagen.

- Jeg håber, at Bjarne har lært af sine alvorlige fejltagelser og fremover vil drive sit cykelhold på en sund og ansvarlig vis. Det skylder han dansk cykelsport, og hvis han har tænkt sig det, ønsker jeg held og lykke ned projektet.

Staben på det sydafrikansk-sponsorerede hold, Riis forventes at blive boss for, er nu på plads. Og listen af navne må give rygtet om Riis’ overtagelse næring, for der en stribe navne, der knytter sig til ham.

En kilde, der i mere end et årti har arbejdet i det professionelle felt, oplyste tirsdag til Ekstra Bladet, at flere af de nye medlemmer af NTT-staben lige frem skulle være ansat på foranledning af Riis i forventning om, at han ville overtage holdet.

Ledende sportsdirektør på holdet er Lars Michaelsen, som i sin tid var rytter på Riis’ Team CSC og siden blev sportsdirektør i Riis’ tjeneste, før han skiftede til Astana og nu altså til NTT.

Lars Bak, tidligere CSC-rytter under Riis, er assisterende sportsdirektør.

Stærkt aftryk på nyt hold: Gamle Riis-folk vælter ind

Spændende nyt på vej: Riis indkalder til pressemøde

Kronprinsen droppede sportens store gallafest

Stjernerne bøjer sig: Respekt for Wozniackis tårer