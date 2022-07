Kører videre med corona

Tadej Pogacars vigtigste hjælper i bjergene på UAE-holdet, polske Rafal Majka, er testet positiv for coronavirus under Tour de France.

Men han har fået lov at fortsætte i løbet, oplyser holdet tirsdag på Twitter.

- Han er asymptomatisk og en analyse af hans PCR-test viste, at han har meget lav risiko for at smitte - lignende Bob Jungels' sag tidligere i løbet, lyder det fra holdlæge Adrian Rotunno.

Videre lyder det, at UAE underrettede Den Internationale Cykelunion (UCI) om situationen tirsdag morgen, og unionen gav tilladelse til, at Majka kan fortsætte i løbet.

- Vi er opmærksomme på, at Rafals medicinske billede kan ændre sig, og vi overvåger hans situation tæt, siger holdlægen.

Før Tour de France-starten testede Bob Jungels (Ag2r) positiv for coronavirus, men da testen viste lave infektionsværdier, fik han lov til at starte.

Tidligere tirsdag trak UAE-holdet George Bennett ud af Tour de France, efter han også var blevet testet positiv for coronavirus.

Det samme var tilfældet for Luke Durbridge på BikeExchange, der også har forladt løbet.

15 ryttere er nu udgået af årets Tour de France. Fem af dem på grund af coronavirus.

Pogacar og UAE er blevet særlig hårdt ramt med nu to ryttere, der er udgået på grund af virusset. Før 8. etape måtte Vegard Stake Laengen også trække sig.

Dermed har manden i den gule førertrøje blot fem hjælperyttere tilbage i løbet heriblandt danske Mikkel Bjerg.