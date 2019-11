Kørt over af Kyllingen: Nu dropper han Tour de France

Den franske cykelstjerne Romain Bardet har i en årrække været blandt forhåndsfavoritterne til sejren i Tour de France.

Men i 2020 vil han ikke være at finde på startlisten. I stedet vil han fokusere på Giro d'Italia, OL og VM i den kommende sæson, siger han til nyhedsbureauet AFP.

- Det har ikke været nemt at droppe Touren, som har givet mig så meget. Det er et løb, jeg inderligt elsker.

- Men det er bedre at tage en pause fra min smukke tid i løbet for derefter at vende tilbage året efter, siger 29-årige Bardet ifølge AFP.

Bardet har haft mange store øjeblikke i verdens største cykelløb, siden han debuterede i løbet i 2013.

Siden er det blandt andet blevet til tre etapesejre, en samlet andenplads og en samlet tredjeplads, før Bardet i år vandt den prikkede bjergtrøje.

AG2R-rytteren skuffede imidlertid stort i 2019-udgaven af det franske løb. Allerede tidligt i løbet stod det klart, at han ikke ville kunne kæmpe med om podieplaceringerne, og franskmanden sluttede på 15.-pladsen.

Siden har Romain Bardet ikke kørt et cykelløb. Efter planen vender han tilbage i Tour Down Under, der køres i slutningen af januar i det nye år.

Romain Bardet skuffede i årets Tour de France. Foto: JOHANNA GERON/Ritzau Scanpix

