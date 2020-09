Kørte 90 km med hjernerystelse

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Det evige franske klassementshåb Romain Bardet færdiggjorde gårsdagens 13. etape af Tour de France med en hjernerystelse, efter han styrtede 90 km før mål.

Franskmanden, der før etapen lå nummer fire i det samlede klassement, var en del af et større styrt, der skete i høj fart på en nedkørsel, hvor han slog hovedet i asfalten.

Efter styrtet kollapsede hans ben under ham to gange, hvor han var nødt til at sætte sig ned igen, før han til sidst fandt fodfæstet.

Fredag skrev Bardets hold, Ag2r La Mondiale, i en pressemedelelse, at han var udgået af løbet i årets udgave af Tour de France.

Den tidligere cykelrytter og ekspert på TV2 Sport Chris Anker Sørensen erkender, at det ikke er på optimalt, at den franske klatrer færdiggjorde etapens sidste 90 km.

- Omvendt er det en svær beslutning at træffe. Der er meget på spil i Touren, og jeg er sikker på, han selv ville fortsætte, siger han til TV2 Sport.

Han vil heller ikke pege fingre af Bardets hold, for ikke at tage ham ud af løbet lige efter, at han havde slået hovedet. Chris Anker Sørensen har stået i samme situation, hvor han pådrog sig en hjernerystelse under et cykelløb.

- Der var jeg klar nok til at kunne sige alle mulige ting. En læge spurgte mig, hvad min kone og børn hedder. Jeg var klar nok. Hjernerystelser er bare en svær størrelse.

Chris Anker Sørensen fik fingrene i klemme i hans forhjul under 17. etape af Tour de France i 2012. Han havde efter etapen mistet en masse blod, men gennemførte alligevel Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Romain Bardet formåede at følge med klassementsfavoritterne indtil 10 km før mål, hvor man måtte slippe dem.

Han kom i mål 2 minutter og 35 sekunder efter løbets gule førertrøje, Primoz Roglic.

Jernmænd

Cykelryttere er bestemt ikke kendt for at bruge lang tid på at ømme sig på jorden, efter de er styrtet. Det før er set, at ryttere har gennemført cykelløb med brækkede knogler eller andre skader, der ville få enhver til at opsøge skadestuen.

Chris Anker Sørensen var ved at miste en finger i 2012-udgaven af Tour de France, da han ville fjerne en plastikpose fra sit forhjul, mens han cyklede.

Under dette års Tour de France kører hollanske Wout Poels fortsat rundt med et brækket ribben, efter han styrtede på 1. etape.

Løbets 14. etape bliver kørt fra Clermont-Ferrand til Lyon og byder på en fem stigninger undervejs.

Ekstra Bladet dækker etapen LIVE på eb.dk

