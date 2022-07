Kørte sig selv i stykker: Så brød holdkammerat helt sammen

Fabio Jakobsen kom i mål, 18 sekunder før tidsgrænsen udløb, og måtte æde sig selv for at nå det. Det kastede vilde billeder af sig. Og gråd

Hvert tråd føltes formentlig som et slag i hovedet med en hammer, men han var opsat på at nå det.

Det skulle ikke være slut nu.

Lang tid efter at 17. etape var afgjort, dukkede Quick-Step-sprinteren Fabio Jakobsen pludselig op i horisonten på Peyragudes, mens uret talte ned. Han havde kun få minutter til at kæmpe sig over stregen, inden tidsgrænsen ville fælde ham og sende ham ud af årets Tour de France.

Men med en vanvittig vilje kæmpede hollænderen sig over stregen, og havde han bare været 18 sekunder langsommere, kunne han have set frem til at tage med holdet mod hotellet for at pakke sine ting og tage hjem.

Sådan blev det ikke.

Se bare scenerne nedenfor.

Her går det op for Jakobsen, at han når det inden for tidsgrænsen. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Og han kunne slappe af igen. Foto: Anne-Christine Poujoulat

Med hjælp fra barrieren kunne han tage sig et velfortjent hvil. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Og ja ... han var helt færdig i målområdet. Foto: Anne-Christine Poujoulat

To af Jakobsens holdkammerater, Florian Sénéchal og Yves Lampaert, var blandt de ryttere, der undervejs ventede på ham. Ved holdbussen var hovedpersonen ikke i stand til at tale med pressen grundet udmattelse.

Det var Sénéchal dog, og da han først begyndte at sætte ord på Jakobsens bedrift, brød han ud i tårer.

- Jeg kunne se i hans ansigt, at han var ødelagt. I dag, chapeau. Han giver aldrig op. Han fortjener al min respekt. Han er min ven. Jeg blev ved ham i dag, som jeg altid vil gøre. Jeg vil altid yde mit bedste for ham, lød ordene til blandt andre Wielerflits, før han måtte stoppe helt og græde ud.

Den 29-årige rytter kom i mål godt fire minutter før Jakobsen, og det er uvist, hvornår han valgte at forlade sin sprinter.

- Jeg sagde til ham: 'Skub dine grænser for din familie og dine holdkammerater. Du vil til Champs-Élysées'.

Fabio Jakobsen vandt 2. etape, da turen gik fra Roskilde til Nyborg.

