Kogt Skjelmose: - Det var meget irriterende

For Mattias Skjelmose var 10. etape i årets Tour de France en bittersød oplevelse.

Den 22-årige Lidl-Trek-rytter nåede dagens store mål om at komme med i udbruddet, men undervejs mod mål i Issoire måtte han indse, at det ikke blot skulle blive en kamp mod ryttere som den senere etapevinder Pello Bilbao, Julian Alaphilippe, Esteban Chaves og Ben O'Connor.

Det skulle også blive en kamp mod den kvælende hede i det centrale Frankrig.

- Det var meget irriterende. Jeg kiggede mig omkring, og alle var enten fra Spanien, Frankrig eller Australien. Og når man kommer fra Danmark, var det virkelig en kamp, at det var så varmt.

- Det var fedt at have Kim (Andersen, sportsdirektør, red.) ved min side, og jeg kunne få vand og is hele tiden. Men når alt kommer til alt, så er en dansker bare ikke vant til at køre i mere end 35 grader.

- Det var lige fem grader for varmt for mig i dag, konstaterede Skjelmose efter etapen.

Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang til cykelholdet Uno-X. Kom med bag de lukkede døre og mød blandt andet rytterne Jonas Gregaard og Anthon Charmig og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France 2023.

Kostede sejren

Han brændte mange tændstikker af i starten af etapen for bare at komme med i udbruddet, og det holdt hårdt bare at komme afsted. For pludselig gik det meget stærkt i feltet.

- Det var ret irriterende, for vi var en god gruppe, der kom afsted ved foden af den anden stigning. Men uheldigvis blev Gaudu og Bardet sat bagved. Så Jumbo-Visma og UAE trykkede virkelig på for at gøre hullet til dem større. Det gjorde det langt hårdere at komme i udbruddet, sagde Skjelmose.

Det var første gang for ham, at han skulle opsøge et udbrud, og den manglende erfaring kostede mod slutningen:

- Jeg er ikke vant til at komme i udbrud, så jeg brugte en masse dum energi på at køre på stort set det hele. Det bragte mig i udbruddet, men det kostede mig nok også sejren i finalen, sagde Skjelmose, der vandt spurten i sin gruppe og kørte i mål på en syvendeplads.