Kokain og brugte kondomer: Nu taler mishandlet prostitueret ud om Tour-vinderen

Det var en både narko- og alkoholpåvirket Jan Ullrich, som ifølge escortpigen Brandy blev voldelig over for hende på et hotelværelse

I cykelsporten skal man klatre over de største bjergtinder og suse ned ad de stejleste nedkørsler.

I sin aktive karriere var Jan Ullrich kendt som en ualmindelig god klatrer - men en horribel nedkører. Og efter karrierens afslutning har livet kun budt på en lang nedkørsel mod den absolutte bund.

Den 44-årige tysker står nemlig i problemer til halsen, efter han i sidste uge blev fængslet for at overfalde en prostitueret på det femstjernede hotel Villa Kennedy i Sachsenhausen, hvor de flere tyske sportsstjerner ofte kan spottes.

Kokain og Sprutflasker

Tidligt på morgenen 10. august blev Jan Ullrich pågrebet af politiet i Frankfurt efter en anmeldelse fra personalet, der havde set escortpigen Brandy komme skrigende ud hotellets lobby.

Nu taler den 31-årige escortpige med nigerianske rødder ud om den skæbnesvangre aften til det tyske medie Bild.

Brandy havde været eksklusiv escortpige i tre måneder, før hun op til weekenden blev hun hyret af Ullrichs fortrolige, som blot er nævnt i anklageskriftet under navnet Gerd K. Han modtog hende i lobbyen og fulgte hende op til cykelstjernens hotelværelse, hvor hun fik 600 euro stukket i hånden for tre timers arbejde.

- Hotelsuiten var temmelig ødelagt. På et bord lå der pakker med hvidt pulver, som for mig lignede kokain. På gulvet lå der brugte kondomer og to flasker Johnnie Walker Black Label-whiskeys. Klienten lå nøgen på sengen og holdt en flaske whisky i hånden, fortæller hun om mødet med Ullrich.

Men situationen eskalerede lynhurtigt, og kvinden forklarer til Bild, at cykelstjernen blev meget pågående.

- Jeg bad ham om at behandle mig med respekt. Jeg ønskede at diskutere praksis med ham først. Han ønskede ubeskyttet sex, men det nægtede jeg. Så fornærmede han mig og råbte: 'Jeg har bestilt dig, din tæve'.

Herefter blev hun så bange, at hun ringede til sin chauffør i nærheden, men det fik kun Ullrich til at gå endnu mere amok. Her tog han ifølge anklageskriftet fat i hende og slog hende flere steder på overkroppen, før hun flygtede ud af hotelværelset.

En talskvinde for anklagemyndigheden har efterfølgende oplyst, at kvinden var misfarvet omkring øjnene og havde blå mærker om halsen.

Her ses et af billederne fra Brandys kontaktannonce hos det tyske eskortbureau Diamant. Foto: Diamant Fotos.

Det tyske medie Der Spiegel har været i kontakt med Ullrichs advokat, som ikke har ønsket at kommentere sagen mod sin klient.

Det er dog lykkedes for Bild at få en kommentar fra en unavngiven kilde. Det drejer sig om en kroatisk boksepromoter, som skulle være en af Tour-legendens bedste venner. Ifølge ham ringede Ullrich selv til politiet samme aften.

- Jan beskriver forløbet sådan her: Det kom til en tvist mellem de to, fordi hun ønskede at gå efter halvanden time i stedet for de aftalte tre timer. Hun skulle angiveligt hente sit barn, sagde hun. Jan indrømmer, at han har skubbet hende, men det var det eneste fysiske overgreb. Derudover ringede han også selv politiet, fordi han følte sig forrådt af kvinden.

Her ses Jan Ullrich, mens han blev ført i retten af spansk politi i sidste uge. Foto: Ritzau Scanpix

I 1997 kunne en ung Jan Ullrich snuppe Tour De France-sejren foran sin danske kaptajn på Telekom-holdet. Men efterfølgende er den ellers så talentfulde cykelrytter kun gået fra den ene skandale til den næste.

Den tyske stjerne modtog blandt andet en dopingdom for brug af kokain, ligesom han har en dom for spritkørsel og et forlist ægteskab bag sig.

Ugen før optrinnet på hotellet var den tidligere Tour De France-vinder fra Rostock så blevet anholdt i sit hjem på Mallorca, fordi han havde angrebet flere gæster hos naboen - den tyske filmstjerne Til Schweiger.

Naboen har talt ud om episoden til tyske medier, hvor han har berettet om en kær ven, der er endt i en dyb krise med både narko- og alkoholproblemer.

- Jeg vil ikke udlevere ham. Hvis han var et røvhul, ville jeg være ligeglad, men jeg har lært ham at kende som et dejligt og generøst menneske, men sådan er han bare ikke mere. Han er et vrag, og nu et farligt vrag, sagde Til Schweiger tidligere på ugen.

Det har været fremme, at Ullrich maksimalt sover to timer i døgnet, at han tager amfetemin og drikker øl fra tidlig morgen. Nu har cykelstjernen en plan om at gå i terapi.

I weekenden forlod Jan Ullrich så psykiatrisk afdeling i Frankfurt, hvorefter han blev ført til en klinik i Hesse. Her vil han begynde et terapi-forløb.

