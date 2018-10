Kold klud i ansigtet: De dropper Bjarne Riis

Flere ryttere forsvinder, og navnesponsoren er endnu ikke på plads for Bjarne Riis' cykelhold. - Det bliver et mindre og yngre hold, siger sportsdirektør

For to uger siden kunne Bjarne Riis og Team Waoo meddele, at drømmen om en status som pro-kontinentalhold i 2019 er skrinlagt på grund af en utilstrækkelig økonomi.

Men pengemangel er ikke den eneste udfordring på det danske cykelhold. Flere af de mest talentfulde ryttere søger således væk.

Torsdag meddelte det 21-årige stortalent Niklas Larsen, at han kører for kontinentalholdet coloQuick i næste sæson, og han forlader dermed Bjarne Riis og Team Waoo. Akkurat som Kasper Asgreen gjorde i marts for at for at slutte sig til storholdet Quick-Step Floors.

I september offentliggjorde både danmarksmesteren fra 2016, Alexander Kamp, og færøske Torkil Veyhe, at de rykker til et andet dansk hold - Riwal CeramicSpeed - ligesom det endnu ikke er sikkert, om Mikkel Honoré vender tilbage fra sin rolle som stagiare hos Quick-Step.

For mange ændringer

Niklas Larsens skifte til den danske konkurrent kommer efter en tid på Team Waoo med mange ændringer.

- Jeg har været på det her hold et stykke tid, og vi har efterhånden skiftet navn et par gange. Og bare i løbet af i år er der en del, der har ændret sig, siger han til Ekstra Bladet.

Den 21-årige rytter ærgrer sig specielt over tabet af sportsdirektør Michael Skelde, der stoppede i utide 9. juli, fordi han og Bjarne Riis ikke var enige om, hvordan cykelholdet skulle drives.

To uger senere skiftede holdet så navn, da Waoo skød penge i holdet for resten af sæsonen.

- Der var nogle ændringer internt i løbet af i år, hvor nogle folk tog herfra. Eksempelvis Michael Skelde, som jeg rigtig godt kunne lide at arbejde sammen med - pludselig var han væk.

- Det er ikke, fordi jeg har noget imod dem, der er der, men der var bare en masse ting, der pludselig ændrede sig. Og det skabte selvfølgelig noget uro midt i sæsonen, så jeg tænkte, at det måske var på tide at prøve noget nyt.

Niklas Larsen (forrest) skifter til et andet kontinentalhold efter en sæson med for mange ændringer hos Team Waoo. Foto: AP

Niklas Larsen forlængede sin kontrakt med et enkelt år inden 2018-sæsonen, men fra nytår er det altså slut.

- Det er måske ikke gået i den retning, som jeg havde håbet på. Det er selvfølgelig ærgerligt. Der var nogle ting til sidst, der gjorde, at jeg tænkte - hvordan bliver det så næste år? Nogle af ændringerne med at skifte ud i staben undervejs i sæsonen - nu har jeg været i det et stykke tid, hvor det har været meget de samme rammer, og nu når rammerne ændrede sig, så er der måske bedre alternativer. Og det synes jeg så, jeg har fundet, siger Niklas Larsen om sit skifte til coloQuick.

Han peger især på, at sportsdirektør Michael Skeldes stop midt i sæsonen gjorde en forskel.

- Jeg var superglad for at arbejde sammen med Michael Skelde, så for mig gjorde det, at jeg tænkte: Okay, hvad sker der her? Og så var tingene anderledes, når man kom tilbage med blandt andet navneskift i sidste øjeblik. Det skete for meget i forhold til, hvad nogle kunne håndtere, siger han.

Den forklaring afviser den nuværende sportsdirektør, Daniel Foder, ikke.

- Det er uundgåeligt, at det kan mærkes, når en sportslig ansvarlig med det navn og den historik, erfaring og personlighed lige pludselig ikke er her mere. Det siger sig selv, siger han.

- Et mindre og yngre hold

Han ærgrer sig dog over Niklas Larsens beslutning.

- Jeg er ked af, at Niklas gerne vil videre, men det er jo en naturlig del. Jeg ved ikke, om han ikke havde is i maven eller bare gerne ville prøve noget andet, men begge dele er jo fint nok.

Ifølge Daniel Foder er man 90 procent på plads i forhold til, hvilke ryttere der skal køre næste sæson.

- Det bliver et stærkt hold, men det er et lidt mindre hold og et lidt yngre hold generelt set, siger Daniel Foder, der også løfter sløret for, at en endnu en rytter forventes at skifte til et andet hold på kontinental-niveau, mens et par andre har fået tilbud på en højere hylde.

- Det kan godt være, der er en anden eller måske endda to, der kan tage steppet op, men det er jo positivt. Det er nogle ryttere, der gerne ville have fortsat, men har fået et godt tilbud, siger han uden at ville sætte en dato på, hvornår det nye hold præsenteres.

Ekstra Bladet har kontaktet holdejer Bjarne Riis for at høre til planerne for 2019, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

- Bjarne fik chancen

Da 24-årige Alexander Kamp i begyndelsen af 2017 lod sig præsentere som ny rytter hos Bjarne Riis, var det med kommentaren om, at Riis var hans idol og en gave til dansk cykelsport.

Den fejlslåede plan om at blive pro kontinentalhold har dog fået Kamp til at miste tålmodigheden og skifte til Riwal CeramicSpeed.

- For mit vedkommende handler det om, at jeg har resultaterne og niveauet til at køre på et højere niveau. Bjarne havde en målsætning om at rykke et trin op, men han kunne ikke finde den nødvendige sponsor, og så måtte jeg se andre veje. Jeg fik et godt tilbud fra Riwal. Det er et spændende projekt, og jeg bliver tilknyttet Michael Skelde, der har været min sportsdirektør det meste af året.

Alexander Kamp forlader Bjarne Riis for at tage skridtet op hos Riwal Ceramicspeed, selvom han tidligere har beskrevet ham som sit idol. Foto: AP

Han fortæller, at han havde en konstruktiv dialog med Bjarne Riis om fremtiden.

- Jeg har ikke mistet troen på det langsigtede projekt, men i forhold til at realisere planen om at blive pro kontinental næste år, så vil jeg sige, at jeg gav ham den tid, jeg kunne. Jeg gav ham chancen. Desværre lykkedes det ikke for ham at finde de sidste sponsorer, og så var der ikke andet at gøre, siger han og understreger, at han har været glad for sine to år hos Bjarne Riis.

- Det har været to lærerige år, hvor jeg har fået succes og selvtillid og er blevet mere moden af at bo i udlandet et par år, og nu er jeg klar til at levere på den helt store scene.

Navnesponsor er ikke på plads

Kort før Post Danmark Rundt kunne Bjarne Riis & co. offentliggøre, at herreholdet skiftede navn til Team Waoo, da det danske internet-, tv- og telefoniselskab havde købt rettighederne for den resterende del af 2018-sæsonen.

Hos Waoo ved man dog endnu ikke, om sponsoratet fortsætter i 2019, selvom vi efterhånden skriver 15. oktober. Det fortæller administrerende direktør, Jørgen Stensgaard, til Ekstra Bladet.

- Vi er positive i forhold til at lave et samarbejde i 2019, men situationen er, at vi er i dialog med Bjarne Riis om muligvis at forlænge en aftale. Vi forventer at kunne komme med en udmelding inden udgangen af oktober, siger han og tilføjer, at han er godt tilfreds med aftalen.

- Man må sige, at det er meget professionelt drevet, når man tænker på, at det er kontinental-hold. Vi har fået en rigtig god eksponering af at være hoved- og navnesponsor på Team Waoo, og værdien af sponsoratet har været væsentligt højere end det sponsorat, vi har lagt. Eksponeringsværdien har været bedre end forventet, siger han.

Afviser at lægger flere penge

Jørgen Stensgaard ser holdet som en 'talentmaskine', og derfor bekymrer han sig ikke, når flere ryttere forlader holdet.

- Rytterne har jo vist gode takter, og det er nok også derfor, de har fået andre aftaler.

- Man vil selvfølgelig helst have de bedste ryttere, men man skal jo se sig selv i øjnene og spørge, om man kan have ryttere hængende, som måske kan køre pro kontinental eller world tour. Det kan man selvfølgelig ikke. Bjarne Riis er god til at finde talenterne og udvikle dem. Man kan sige, at det er blevet en talentmaskine, og det vil vi gerne bakke op om.

Selvom Waao er hoved- og navnesponsor, så har Bjarne Riis' jagt på en status som pro kontinentalhold aldrig vakt interesse i forhold til at spytte flere penge i projektet.

- Det er andre sponsorer, de har været i dialog med. Vi bliver orienteret, men vi har ikke ønsket at gå ind i et større engagement. Hvis vi er de eneste, så passer det til et kontinentalhold. Skal det være pro kontinentalhold, så skal han have flere med. Vi hæver ikke vores budget til prokontinental for at blive enesponsor, siger Jørgen Stensgaard.

Holdet har kørt sit sidste løb i denne sæson, og derfor er det endnu uvist, om rytterne kommer til at vise firmanavnet frem igen.

