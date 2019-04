Kollapsede under cykelløb: Nu er han død

Den 27-årige cykelrytter Robbert de Greef er afgået ved døden, efter han kollapsede i et løb for fire uger siden

Hollandske Robbert de Greef overlevede ikke det hjertestop, han fik i Omloop Van de Braakman for godt og vel uger år siden.

Fredag oplyste hans hold, Alecto Cycling, at den 27-årige rytter afgik ved døden torsdag aften. Ifølge hollandske medier efter at være blevet ramt af en hjerneblødning som følge af hjertestoppet.

- Med stor sorg, må vi desværre bekræfte, at Robbert døde i går aftes (torsdag, red.) efter komplikationer i forbindelse med hans hjertestop. Tak for alt, Robbert. Vi vil aldrig glemme dig, lyder det på holdets hjemmeside.

De Greef kollapsede ganske kort inde i løbet 31. marts og blev lagt i kunstig koma i to døgn. For en uge siden blev de Greefs tilstand beskrevet som kritisk, men stabil, og hans hold forklarede, at man igen turde håbe på positivt nyt.

Det håb blev slukket fredag, da den triste nyhed om rytterens død blev offentliggjort.

Robbert de Greef kørte for kontinentalholdet Alecto på cykelsportens tredjehøjeste niveau, men har tidligere prøvet kræfter med pro kontinental-holdet Roompot-Nederlandse Loterij.

Den 27-årige hollænder havde fået en god start på 2019 med en andenplads i Ronde van Drenthe inden den skæbnesvangre dag for fire uger siden.

