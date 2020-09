Kollega smidt ud: - De får lov hos os

Trek-Segafredos sportsdirektør Kim Andersen mener ikke, at UCI-kontrollørerne kan lastes, efter at Jumbo-Visma-kollegaen Merijn Zeeman blev smidt ud af løbet for at have overfuset dem i forbindelse med et cykel-tjek

BOURG EN-BRESSE (Ekstra Bladet): Torsdag aften blev Merijn Zeeman smidt ud af Tour de France. Sportsdirektøren fra Jumbo-Visma havde verbalt overfuset en UCI-kontrollant, der ville tjekke Primoz Roglics cykel efter onsdagens etape.

Tjekket omfattede, at kommissæren skilte cyklens kranksæt ad for at undersøge for skjulte motorer – og det var den detalje, der fik hollænderen til at eksplodere.

På Trek-Segafredo vil Kim Andersen ikke kommentere episoden, som han ikke kender i detaljer. Men han konstaterer dog, at kontrollanterne er der af en grund og ikke fortjente den behandling.

- De forsøger at gøre deres arbejde, og sådan er det. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men ordene kan have taget hinanden.

- Vi har før set, at de har haft taget sadlen op for at se, om der var noget. Jeg har kun hørt om det med kranken, og jeg tror måske også, at vi selv har prøvet det ved et tidligere tilfælde.

- Så hvis de kom til jer og ville skille cyklen ad, så ville de få lov til det?

- Ja, det får de så lov til. Vi har ikke haft brug for at skulle skille cyklerne endnu.

- Vi har ikke haft nogen problemer, siger Kim Andersen.

I Jumbo-Visma-lejren har Merijn Zeeman erkendt, at han gik over stregen.

- Vi står for en fair sport, og det inkluderer sådanne tjek – men det skal udføres på en rimelig måde.

- På trods af det, så skulle jeg have styret mig og henvendt mig til UCI-kommissæren på en mere respektfuld måde, siger Merijn Zeeman.

Han har fået forbud mod at optræde inden for de afspærrede områder, hvor hans akkreditering ellers gav adgang, men han har fået lov til at rejse med holdet hele vejen til Paris.

