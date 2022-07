Cykling ... 20. jul. 2022 kl. 07:53 Gem artikel Gemt artikel

KOMA OG HAD: ET SEKUND ÆNDREDE ALT

Sandheden bag det betændte Tour-forhold. Den ene blev lagt i kunstig koma - den anden lagt for had. Fabio Jakobsen er ekstra opmærksom, når han er tæt på Dylan Groenewegen i en massespurt. Ulykken for to år siden har sat sine spor, og der er intet venskab i sigte mellem Tourens to topsprintere, hvis liv tog en radikal drejning i akkurat samme splitsekund