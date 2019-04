Kometens store brøler: Her tager han fejl af målstregen

Quick Steps unge hollandske løv og supersprinter in spe Fabio Jakobsen tog fejl af målstregen og 'kastede' sin cykel for tidligt frem i afslutningen

Bora Hansgrohes lynhurtige irer Sam Bennett kastede sin cykel først over stregen på 1. etape af World Tour-etapeløbet Tour of Turkey tirsdag.

I en tæt spurt med Quick Steps hurtige unge hollænder Fabio Jakobsen kunne Bennett sikre sig både etapesejr og gul førertrøje, men udfaldet kunne meget vel have været meget anderledes, hvis ikke Jakobsen havde 'kastet' sin cykel frem for tidligt i spurten.

Som sprinterne har for vane 'kaster' de cyklen frem over målstregen i et forsøg på at komme først over stregen i de allermest tætte afgørelser.

Således agerede også både Bennett og Jakobsen.

Problemet for Quick Step-rytteren var bare, at han tog fejl af målstregen og en - ganske vist - tykt tegnet 'reklame-streg' få meter foran målstregen.

Det betød, at Jakobsens fokus lå for tidligt, at han derfor havde brugt al sin energi, så Bennett på de allersidste meter kunne komme susende forbi og kaste sin cykel over den rigtige målstreg og lade sig krone som vinderen af etapen.

Se Jakobsen tage fejl af stregerne i videoklippet øverst i artiklen.

Rytterne kører anden etape af Tyrkiet Rundt onsdag, hvor Jakobsen kan få sin revanche, når der er lagt op til endnu en sprinterfest.

Se også: Historisk grænse: Sætter vild rekord

Se også: - Han kunne ikke klø sig selv i røven

Se også: Kører med danskere - knaldet for EPO