'Komisk og amatøragtigt'

- Det var en skidt holdpræstation i dag. I første omgang af Martinez, som vælter og ryger ned ret uprovokeret, ser det ud til. Men da han så ligger der, så reagerer holdet altså også enormt langsomt. Der skal sidde en mand nede ved ham med det samme.

- Martinez sad for længe og kæmpede alene, og det koster naturligvis anden gang, de skal op over bakken. Med tunge ben efter at have siddet alene i ti kilometer og forsøgt at lukke et hul.

- Det blev dyrt, for nu er der en outsider til Tour-sejren, der er spillet af banen. Han mistede mere end 3,30 minut. Det får de ikke mange blomster for.

- EF skulle have set mod Jumobo-Visma. Da Dumoulin styrter sidst på etapen, var de hurtige til at reagere. En holdkammerat er straks ved ham, står af cyklen og løber ham nærmest op til feltet igen. Det var fedt at se.

- Dagens flop kunne også være gået til Latour for hans mærkelige angreb eller til Cofidis’ Anthony Perez, der kæmpede om bjergtrøjen med landsmanden Cosnefroy i dag.

- Bjergtrøjen i dag er sikkert den eneste, han kommer i nærheden af i årets Tour, den smed han væk, da han ikke holdt tempo på stigningen, hvor Cosnefroy ellers var sat af.

- Han kom op igen og kunne så spurte sig til point, som gjorde, at det var Cosnefroy og ikke Perez, der kører i prikker mandag. Det er altså dumt, når man første har tilkæmpet sig sådan en mulighed.