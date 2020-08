Kommende Movistar-dansker spurter sig til nyt DM-guld

Cykelrytteren Emma Norsgaard (Équipe Paule Ka) kan igen kalde sig dansk mester i linjeløb.

Søndag kom hun først over målstregen i Middelfart efter at have tilbagelagt de 105 kilometer en håndfuld cykellængder hurtigere end konkurrenterne i en udbrydergruppe.

Det er anden gang i karrieren, at den 21-årige silkeborgenser vinder DM i linjeløb. Hun vandt også DM i 2016.

- Jeg følte, at jeg havde gode ben. Jeg havde selvtilliden med, og det gik bare godt hele dagen. Jeg måtte stole på mig selv i spurten, og det gjorde jeg, siger hun efter sejren.

Norsgaard har netop skrevet kontrakt med Movistar, og nu begynder hun at drømme om, hvordan Movistar-trøjen mon ser ud, når den blandes med de rød-hvide farver.

- Det er en god afslutning på tiden på mit nuværende hold og en god til optakt til Movistar. Det er, som om jeg lige får et ekstra boost, og jeg er sikker på, at den nye Movistar-trøje bliver rigtig flot, siger Norsgaard.

Emma Norsgaard kunne juble, da hun passerede målstregen som den første. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Inden den sidste rundstrækning i området omkring Middelfart var der ikke tvivl om, at danmarksmesteren skulle findes blandt frontgruppens syv ryttere: Emma Norsgaard, Julie Leth, Cecilie Uttrup Ludwig, Pernille Mathiesen, Marita Jensen, Birgitte Krogsgaard og Trine Andersen

Fraværende i den forreste gruppe var lidt overraskende den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen.

Hun blev ramt af en tidlig punktering, og de sidste to års danmarksmester lå derfor alene bag de forreste og var tre minutter fra at være med, da det hele skulle afgøres. I stedet kørte hun næsten hele løbet som en enkeltstart.

Med fem kilometer til mål forsøgte rytterne i frontgruppen på skift at stikke afsted, men hvert angreb blev hurtigt neutraliseret.

I sidste sving åbnede Emma Norsgaard spurten, og så kunne konkurrenterne ikke følge med den kommende Movistar-rytter. Julie Leth tog andenpladsen, mens Cecilie Uttrup Ludwig blev nummer tre.

Løbet blev gennemført under afvekslende vejrforhold. I perioder regnede og blæste det, mens andre perioder blev kørt i solskin og læ på den som udgangspunkt våde asfalt.

Ekspertens råd: Undgå disse faldgruber

Se også: Ny titel: Dansk finale-triumf

Se også: Spændt Riis: - Tour-pause har været for lang