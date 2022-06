Kommer den danske mester alligevel med?

Coronaen kan ende med at få en positiv indflydelse på de danske Tour de France-drømme.

Tirsdag skriver det portugisiske medie A Bola, at Movistars Nelson Oliveira er ude med den forbandede virus.

Og det bekræfter hovedpersonen selv.

- Efter at være kommet hjem fra Tour de Suisse testede jeg positiv for Covid-19, og jeg opfyldte den obligatoriske isolation. I går (søndag, red.) tog jeg en antigen-test, som allerede var negativ, men dagens (mandagens, red.) PCR var positiv, så muligheden for at køre Tour de France er blevet udelukket, siger Oliveira ifølge feltet.dk til A Bola.

Det kommer i kølvandet på Movistars holdutagelse, hvor Oliveira var med - og hvor hans danske kollega, den nykårede danske mester, Mathias Norsgaard ikke var med.

Hvis det er korrekt, at Oliveira er ude, må det betyde, at Norsgaard er inde.

For han udtalte efter DM-løbet i sidste uge:

- Jeg er rimelig frustreret over, jeg ikke skal køre Touren. Jeg skal derned (til København, red.) og være reserve. Men det her er jo et rimeligt godt signal at sende, og holdet er ikke udtaget endnu, sagde han efter at have knust konkurrenterne i enkeltstart.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Movistar i bestræbelserne på at finde ud af, om Mathias Norsgaard som reserve træder ind på holdet.

