Konen med trist Tour-melding: - Han er tvivlsom

Primož Roglič er tvivlsom til årets Tour de France, der starter på lørdag. Det fortæller hans kone til slovenske medier, efter Tour de France-favoritten styrtede under etapeløbet Critérium du Dauphiné for under to uger siden

Primož Roglič er udset til at være den helt store udfordrer til Egan Bernal, når Tour de France starter på lørdag 29. august, men der bliver nu sået tvivl om Roglič' tilstand fra en lidt uventet front.

Det er partneren Lora Klinc, der til det slovenske medie RTV Slo fortæller, at den slovenske Tour-favorit kke er helt på toppen efter hans styrt i Critérium du Dauphiné for under to uger siden.

- Det vigtigste spørgsmål er, om Primož (Roglič) er klar til at stille til start i Tour de France. Han er langt fra 100 procent, fortæller hun.

Roglič havde føretrøjen i Critérium du Dauphiné, da han på løbets 4. etape styrtede og efterfølgende måtte udgå.

Lora Klinec ærgrer sig over, at styrtet skete så tæt på starten af verdens største etapeløb.

- Styrtet satte alt på pause et stykke tid. Hvorfor skulle det lige være så tæt på Tour de France? Jeg venter spændt på, hvad der vil ske, siger hun.

På Instagram skriver Roglič selv, at han havde regnet med at have det bedre efter sit styrt. Han ser dog ud til at være en smule mere optimistisk end partneren.

'Rullede en lille tur i går. Jeg troede, at jeg ville have det bedre efter lørdagens styrt. Lad os se, hvad de næste dage bringer. Jeg er optimistisk,' skriver han i opslaget.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget:

Mon ikke også udtalelserne er en form for røgslør inden Tour-starten lørdag. Hvis man kan få konkurrenterne til at tro på tilstanden, kan det måske skabe en fordel, når bjergene dukker op allerede på anden etape i årets Tour.

Primož Roglič er udset en hovedrolle i Tour de France på det stærke Jumbo-Visma-hold, der har fået tilnavnet 'Killer Wasps' på grund af deres gule og sorte dragt.

I løbene efter genstarten af sæsonen er rivaliseringen mellem Jumbo-Visma og altdominerende Team Ineos blomstret, og dermed er der lagt op til et sprængfarligt Tour de France, der starter i Nice og slutter i Paris.

Slovenerens farligste konkurrent bliver Ineos columbianske kaptajn og forsvarende mester Egan Bernal.

Jumbo-Visma stiller til start med en ren stjerneparade med Primož Roglič, Tom Dumoulin, Wout van Aet, George Bennett, Robert Gesink, Tony Martin, Sepp Kuss og Amund Grøndahl Jansen.