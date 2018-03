Kongeetape sender ny mand i den gule førertrøje

Simon Yates (Mitchelton-Scott) vandt lørdag kongeetapen i cykelløbet Paris-Nice.

Løbets syvende af de i alt otte etaper gik over 175 kilometer fra Nice til Valdeblore La Colmaine i vådt og koldt vejr, og Yates kom alene til mål, efter at flere af de øvrige ryttere i toppen af klassementet måtte slippe på den sidste stigning op mod mål.

Dermed er Simon Yates også ny mand i den gule førertrøje, før løbet slutter søndag med en 110 kilometer kuperet rute fra Nice til Nice.

Ny nummer to og tre i klassementet er brødreparret Ion og Gorka Izagirre. De to Bahrain-Merida-ryttere er henholdsvis 11 og 12 sekunder efter Yates.

7. etape blev forinden præget af et udbrud og endnu et grimt styrt. Fredag brækkede Wout Poels (Sky) sit kraveben på en nedkørsel, og lørdag røg både Jarlinson Pantano (Trek) og Alessandro De Marchi (BMC) i asfalten, da de var del af dagens udbrud.

De Marchi røg ud over en skrænt og lå stille blandt nogle træer og buske, før han rejste sig og med hjælp kravlede op igen.

Tre stigninger i kategori-2 og to i kategori-1 skulle rytterne over på vejen mod mål, som lå på toppen af den sidste af dem. Finalestigningen strakte sig over 16,3 kilometer med en gennemsnitlig stigningsprocent på 6,2.

Temperaturerne i målområdet dykkede ned mod frysepunktet, og i vejkanten lå sneen kold og glinsende.

Bjergetapen blev domineret af et udbrud, som kom afsted tidligt og talte syv ryttere. Med 60 kilometer til mål havde de et forspring på 2 minutter og 35 sekunder, men så skruede feltet bag dem tempoet op.

Efter Pantano og De Marchi styrtede med omkring 25 kilometer til mål, dalede de tilbageværende udbryderes forspring stille og roligt, og ved bunden af finalestigningen lå tre mand kun 26 sekunder foran feltet.

Anført af blandt andre Magnus Cort holdt Astana de forreste i kort snor, og med ti kilometer til mål var der således samling.

Men seks kilometer til mål måtte løbets førende, Astana-rytteren Luis León Sanchez, slippe frontgruppen, da angrebene satte ind.

Jakob Fuglsang lod sig falde tilbage for at hjælpe sin kaptajn.

Også toeren, Julian Alaphilippe (Quick-Step), måtte slippe.

Se også: Tilbage som hjælperytter: Fuglsang sled sig op

Se også: Snydt for stor kontrakt: Riis-rytter i triumf