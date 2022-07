Konkurrent forudså Vingegaard-sejr

Mens Jonas Vingegaard endnu ikke selv er klar til at se hele vejen til Paris, er en af hans hårdeste konkurrenter ikke bange for at udnævne danskeren til vinder af Tour de France.

Geraint Thomas er således ikke i tvivl om, at det er Vingegaard, der står øverst på podiet, når der skal uddeles hyldest på sejrspodiet på Champs-Élysées på søndag.

Det siger han efter Vingegaards triumf på 18. etape, hvor danskeren kørte alene over stregen på Hautacam i Pyrenæerne.

- Jeg sagde faktisk allerede før etapen, at jeg regnede med, at han ville vinde Touren. Han har været så stærk og har kørt et fremragende løb, hvor han har besvaret alt. 'Chapeau' til ham, siger Geraint Thomas.

Vingegaard har nu en buffer på 3 minutter og 26 sekunder til Tadej Pogacar på andenpladsen.

Der er hele otte minutter ned til Thomas, der er nummer tre. Waliseren, der vandt løbet i 2018, har store muligheder for at gøre Vingegaard og Pogacar selskab på podiet.

- Det ser da rigtig godt ud. Men vi skal være forsigtige i morgen (fredag, red.), hvor der vil være sidevind hele dagen. Intet er let i dette løb. Derefter må jeg prøve at gøre mig klar til enkeltstarten på lørdag, siger Thomas.

Torsdagens etape var løbets sidste bjergetape. Og de har trukket tænder ud i en Tour, hvor der er blevet kørt i højt tempo fra start af de fleste etaper.

- Jeg føler en lettelse over, at det er overstået. Det var op og ned for mig, men jeg følte mig egentlig okay kørende.

- Hver dag er fuld fart, og vi har kun haft to rigtige massespurter. To. Det er faktisk vanvittigt. Det er enormt hårdt, men heldigvis er jeg stadig i stand til at være med fremme, konstaterer den 36-årige veteran.