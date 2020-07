Kontakt med virussmittet sender tre ryttere ud af etapeløb

Tre ryttere fra cykelholdet UAE er hevet ud af etapeløbet Vuelta a Burgos, der begyndte tirsdag.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om colombianerne Sebastian Molano, Cristian Munoz og Camilo Ardila, der er blevet sendt hjem og således ikke er til start på onsdagens 2. etape.

- De tre colombianske ryttere har for nylig været i kontakt med en person, som i går viste sig at være smittet med covid-19. I henhold til holdets og UCI's (Den Internationale Cykelunion, red.) retningslinjer blev de tre ryttere isoleret, sendt hjem og vil gennemgå en ny test, skriver UAE.

Cykelsporten er så småt ved at komme på hjulene igen, men det sker under strenge sikkerhedsforanstaltninger.

Alle ryttere skal kunne fremvise negative coronatest, der er taget henholdsvis tre og seks dage før hvert løb i UCI's to øverste løbskategorier.

UAE oplyser, at de tre rytteres test før løbsstarten var negative.

Allerede inden løbet kom i gang tirsdag, valgte et andet hold, Israel Start-Up Nation, at trække to af dets ryttere, Alex Dowsett og Itamar Einhorn, fra løbet af frygt for coronasmitte.

Einhorn havde forinden været i tæt kontakt med holdkammeraten Omer Goldstein, der er bekræftet smittet, men ikke med i løbet.

Efter ankomsten til holdets hotel i Spanien mandag aften nåede Einhorn at komme tæt på Dowsett, og derfor blev de begge trukket ud af løbet inden starten.