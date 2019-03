Kontroversielt navneskifte rammer ikke Fuglsang

I en gestus, der ikke kan være videre velovervejet, har Kasakhstan ændret navnet på sin hovedstad til ære for landets store lederfigur, Nursultan Nazarbayev.

Han trak sig uventet fra posten som præsident i tirsdags efter 30 år, og det drev øjeblikkeligt nationen til at omdøbe hovedstaden Astana til Nursultan.

Navneskiftet får dog ikke umiddelbart betydning for cykelholdet Astana, der har danskerne Jakob Fuglsang, Magnus Cort og Jonas Gregaard i truppen.

- Holdet beholder sit navn i 2019 og vil altså fortsat være kendt som Astana Pro Team, lyder det fra teamets pressemand Sven Jonker i en besked til Ekstra Bladet.

Holdet ledes af den kasakhiske superstjerne Alexandr Vinokurov, som er nationalhelt i sit hjemland. Det er ikke mindst i kraft af ham, at cykelholdet i over et årti har været et af de mest velbeslåede hold på cykelsportens højeste niveau.

Vinokurov har kontakter, der rækker ind i magtens inderste cirkler i landet, og han står også på god fod med den nye præsident, Kassym-Jomart Tokayev, som blev indsværget i embedet straks efter Nursultans uventede farvel.

- Vinokurov står i god kontakt med regeringen og den nye præsident, og sker der ændringer, der vedrører holdet, bliver de annonceret senere, skriver Jonker.

Astana Pro Team blev etableret i 2006 på ruinerne af det spanske Liberty-Seguros-hold, som blev splintret i kølvandet på bloddopingefterforskningen 'Operación Puerto'. Vinokurov vandt Vuelta a España for holdet, da det i anden halvdel af sæsonen kørte under navnet Team Astana.

I 2007 blev Vinokurov fældet for bloddoping under Touren, og holdet blev året efter nægtet starttilladelse i Tour de France på grund af den sag.

I 2009 gjorde Lance Armstrong comeback i cykelsporten som holdkammerat med Alberto Contador på Astana-holdet. Det samarbejde faldt ikke godt ud, selv om de begge endte på podiet.

En række dopingsager plettede holdets omdømme, og det vakte opsigt, da Jakob Fulgsang skrev kontrakt med holdet og debuterede i den turkise trikot i 2013.

I denne sæson er holdet indtil nu det mest vindende World Tour-hold.

