Kostede holdkammerat dyrt: Dét er dagens flop

Movistars Nairo Quintana sikrede sig sejren på 18. etape, men en anden colombianer kom også i fokus på den første af tre bjergetaper i Alperne.

Egan Bernal stak fra de øvrige favoritter og lignede en mand, der kunne tage mange sekunder fra Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk og holdkammeraten Geraint Thomas i toppen af klassementet. Men i stedet for at lade Bernal køre væk, så satte Geraint Thomas et kontraangreb ind.

Det kostede sekunder for Bernal og sikrer Geraint Thomas æren som 'Dagens Flop' hos Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Egan Bernal havde da taget 10-15 sekunder yderligere på sine konkurrenter, hvis ikke Geraint Thomas havde åbnet op dernede, siger han.

Motivet til den regerende Tour-mesters aktion er let at gennemskue.

- Thomas vil nok stadig gerne vinde. Det skal man ikke være i tvivl om, og større er den kollegiale loyalitet nok heller ikke, siger Michael Rasmussen, der dog ikke er i tvivl om styrkeforholdet mellem de to Ineos-ryttere.

- Nu har de set, hvem der er den bedste. Det er der ingen tvivl om, for Thomas kunne ikke køre fra de andre - og det kunne Bernal.

Gad vide, hvordan stemningen er på Team Ineos på hotellet efter etapen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Imponeret over Quintana

Michael Rasmussen er anderledes imponeret over Nairo Quintana, som han ellers tidligere var efter, fordi colombianeren kørte for sig selv i stedet for holdet.

På torsdagens 18. etape var der dog ingen slinger i valsen, da Quintana kørte fra alt og alle på Col du Galibier.

- Quintana ender med at sætte rekord op ad Galibier og ender også med at køre et minut fra gruppen, så han har kørt rigtig, rigtig stærkt.

- Han viser, at han kan, og derfor kan det også undre, hvordan det hvert år kan lykkes ham at have smidt ni minutter på det her tidspunkt, når der er de her helt fænomenale dage. Det er vanvittigt, at han på en gang er så stærk, men samtidig også så skrøbelig.

Selvom Quintana lå i udbrud hele dagen, satte hans Movistar-holdkammerater tryk på hos favoritterne, og det er der en naturlig forklaring på.

- De sad nok og tænkte, at de skulle vente og se, hvordan det gik med Quintana. Han var jo ikke rigtig imponerende den anden dag, så de har hele tiden spillet på to heste, afhængigt af om det var Mikel Landa eller Quintana, der havde de bedste ben.

- Landa kunne ikke, og så afblæste de den del af planen, men det er flot, at et hold har to så stærke kort at spille på.

Efter dagens etape har Movistar Quintana og Landa på 7. og 8. pladsen, mens Alejandro Valverde er nummer ti. Kun adskilt af Rigoberto Urán på 9. pladsen.

- Når Touren er overstået, vil de ærgre sig over at have tre ryttere på 7., 8., 9. pladsen, for det er nok sådan, det ender. Men så stærkt som holdet er, så er deres taktiske muligheder ikke udspillet endnu. Der kan stadig ske meget, siger Michael Rasmussen, der dog stadig peger på Egan Bernal som favorit til at stå øverst på podiet i Paris.

Julian Alaphilippe forsvarede igen den gule trøje. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Også selvom Julian Alaphilippe endnu en gang forsvarede den gule trøje ved at indhente det tabte fra den sidste stigning med en stærk nedkørsel.

- Det er så stejlt, så det er forventet, at han taber lidt til sidst på stigningen, men han forsvarer sig enormt godt, og hans konkurrenter skal være glade for, at det ikke var regnvejr på nedkørslen, for så havde han taget et minut på dem i stedet for at køre ind sammen med dem.

Franskmanden kan dog godt forberede sig på en hård dag fredag, når feltet skal over fem kategoriserede stigninger. Heriblandt en i kategori 1 og en uden for kategori.

- Han kommer på rigtig hårdt arbejde i morgen på Col de l'Iseran (stigningen uden for kategori, red.). Men hans konkurrenter skal også til at gøre noget, hvis de skal hente halvandet minut. De skal virkelig til at gøre noget ekstraordinært, og det er godt for løbet, siger Michael Rasmussen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape.

Etapens TOP: Nairo Quintana og Movistar

Nairo Quintana var suverænt hurtigst på Galibier og 18. etape. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

- De får den for den kørsel, de viser. Først har de Andrey Amador, der lukker hullet, da udbruddet er ved at blive splittet, og så gør Quintana det selv færdigt. Men det er også dem, der lægger pres på nede bagved.

Etapens FLOP: Geraint Thomas

Geraint Thomas viste sig ikke som verdens bedste holdkammerat, da han satte jagten ind på Bernal. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Geraint Thomas får den, for hvis ikke han var kørt, så havde Bernal lagt yderligere afstand.

