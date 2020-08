Kovending efter tv-chok: Vært testet negativ

Thomas Kristensens anden coronatest er negativ, til trods for at han i sidste uge blev testet positiv for coronavirus

TV 2-værten Thomas Kristensen har fået svar på sin anden coronatest, og den var negativ.

Det skriver TV 2.

Alligevel skal man ikke forvente at se ham i Tour-studiet lige med det samme.

For ifølge TV 2 er han tidligst tilbage på pinden 5. september, da mediet fortsætter den forsigtige kurs, der længer sig op ad sunhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Vi følger situationen meget nøje på TV 2 – både i ledelsen og i det sekretariat, TV 2 har nedsat – og vi agerer stadig med stor forsigtighed. Om alt bliver ved med at gå godt, kan Thomas Kristensen være tilbage i Tour de France-studiet på lørdag, siger en lettet Frederik Lauesen, der er TV 2s sportschef.

Flere kollegaer på TV 2 afventer ligeledes testsvar, men ingen af Thomas Kristensen kontakter er hidtil blevet testet positiv.

Kristensen skal have en yderligere negativ test og selvfølgelig være symptom fri, inden han kommer tilbage på skærmen.

'Har det ok'

Efter nyheden om den positive test brød ud lørdag, var det en ellers frisk Thomas Kristensen, der forklarede sig til TV 2:

- Jeg har det helbredsmæssigt strålende, og jeg mærker ingen symptomer. Men jeg er naturligvis ked af og berørt over, at jeg skaber problemer og udfordringer for mine gode kolleger på TV 2, og jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at kunne deltage i Tour-dækningen, sagde han.

Siden da er han blevet erstattet af Jonas Nyhøj i Tour de France-studiet.

