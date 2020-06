Kovending i DCU-cirkus: Han kan redde formanden

Fredag aften kl. 19.30 viser Ekstra Bladet top-boksning fra Berlin - få adgang her

Krisen kradser fortsat i topledelsen hos Danmarks Cykle Union (DCU). Som Ekstra Bladet ad flere omgange har kunnet fortælle, er der nemlig stor splittelse i DCU’s bestyrelse, der er bragende uenige om, hvordan forbundet skal drives, og i værste tilfælde kan formanden, Henrik Jess Jensen, blive væltet fra sin post.

Bestyrelsen har været delt i to lejre, som Ekstra Bladet også har kunnet berette om. Og nu er der nyt i sagen. Ekstra Bladet har nemlig fået fat i en fortrolig og intern mail, som er sendt fra et bestyrelsesmedlem og ud til repræsentantskabet, der er DCU’s øverste og selvvalgte organ.

De tre bestyrelsesmedlemmer Lars Kaspersen Bo Belhage og Jens Panum Have ville i første omgang gerne vælte formand, Henrik Jess Jensen. Nu har sidstnævnte dog trukket i land og tager afstand fra den hårde kritik af Henrik Jess Jensen.

Det afsløres i den omtalte mail, som er sendt fra det omtalte bestyrelsesmedlem i DCU. Dette skulle angiveligt være Jens Panum Have, der står bag de sendte ord til repræsentantskabet.

Og det er endda på trods af, at han ellers havde erklæret sin fulde støtte til den nuværende formand i DCU, selvom han i første omgang mente det modsatte.

I mailen skriver Jens Panum Have angiveligt, at han på ingen måder har støttet op om at forsøge at få vippet Henrik Jess Jensen ned fra formandsposten. Han mener nemlig ikke, at det er sandfærdigt, hvad der er foregået fra Bo Belhage og Lars Kaspersens side i sagen.

På billedet ses formand Henrik Jess Jensen, der er en af de centrale figurer i hele konflikten i DCU-bestyrelsen. Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

I stedet langer han ud efter de to bestyrelsesmedlemmer, og kritiserer dem begge for at have brudt bestyrelsens tavshedspligt ved at gå til pressen. I mailen skriver han desuden, at han ikke ønsker at være en del af en politiseret magtkamp og indgå i magtalliancer eller fløje.

Han påpeger desuden i mailen, at han værdsætter, respekt, sandhed og ordentlighed i et forbund som DCU, for det er nemlig vigtige værdier, understreger han.

Til sidst nævner Jens Panum Have også, at han er af den overbevisning, at hele konflikten i DCU-bestyrelsen på ingen måder er gavnlig og produktiv for forbundet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jens Panum Hansen. Han oplyser dog i en SMS-besked til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at diskutere eller kommentere interne DCU forhold i pressen.

Langtrukken konflikt

Men her stopper urolighederne langtfra. For at forstå hele konflikten er vi nødt til at skrue tiden en smule tilbage. Ekstra Bladet kunne nemlig forleden fortælle, at en intern magtkamp i DCU’s topledelse havde fået fyret Jesper Worre som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt, der er Danmarks største cykelløb.

En beslutning som ikke alle er enige om, og faktisk er DCU ikke af den overbevisning endnu, at de har opsagt aftalen med Jesper Worre.

I stedet mener DCU anført af Henrik Jess Jensen og direktør Martin Elleberg Petersen, at forbundets ledelse stadig er i dialog med Jesper Worre vedrørende arbejdet som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt.

Jesper Worre siger til gengæld, at han har modtaget en mail, hvor han har fået at vide, at han var blevet afskediget.

Dermed er uenighederne mange i toppen af DCU’s ledelse, og det sidste ord kan næppe være sagt i sagen.

