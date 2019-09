Kræver Fuglsangs boss i fængsel

Her er den mailudveksling, som Vinokurov og Kolobnev angiveligt havde i kølvandet på Liège-Bastogne-Liège, som blev kørt 25. april 2010:

Vinokurov (26. april): ’Tak endnu en gang for alt, hvad du har gjort’.

Kolobnev (26. april): ’Jeg minder dig om, at for mig var det en enorm chance. Jeg ved ikke, om det gav mening for mig at gøre, hvad jeg gjorde. Jeg gjorde det først og fremmest på grund af mit venskab med dig og af hensyn til din situation’.

Kolobnev (26. april): ’Selv min kone var ikke alt for ked af, at jeg blev nummer to, når du nu vandt. Havde der været en anden i dit sted, havde jeg kunne køre efter sejren, hæderen og bonussen […] nu kan jeg ikke gøre andet end at vente tålmodigt på at få at vide, om det hele var forgæves […] her er en kopi af alle mine bankoplysninger og slet denne mail fra din mailboks, for ellers risikerer jeg at få skåret nosserne af. Giv lyd, så jeg kan kontrollere, at alt er gået godt’.

Vinokurov (18. maj): ’Du har gjort alt korrekt. Tag det roligt. Som du har sagt, så er jorden rund, og den gode Gud ser alt. Derfor, endnu en gang, tak. Du vil omsider vinde mesterskabet, tror jeg. Du skal ikke bekymre dig om aftalen, for jeg ordner alt. Vent blot lidt endnu på, at jeg kan gøre det’.

