Kræver Tour-forklaring: - En maveplasker

Dansk Tour-bombe: Starten er i fare

Overborgmester Frank Jensen er på ferie og har i øvrigt ikke nogen kommentar til franske Le Telegrammes historie om, at Tour de France-arrangørerne forsøger at rykke Tour-starten 2021 fra København til Bretagne.

Det fortalte København Kommunes pressetjeneste tidligere på torsdagen til Ekstra Bladet.

Men den melding accepterer Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning Skovgaard ikke.

- Det er jo noget af en maveplasker at få. Flere på rådhuset har været med til at bevilge penge, og så er vi selvfølgelig interesserede i at høre, om det passer, og hvad de økonomiske konsekvenser vil være, siger borgmesteren til Ekstra Bladet.

- Der er et sekretariat ansat, og der er fuld gang i marketing, og det kan ikke bare skubbes.

- Derfor har jeg forsøgt at spørge ind til, om det er rigtigt, at der er gang i forhandlinger, siger Skovgaard.

- Danskerne lever på en løgn

Hun har endnu ikke fået svar, men forventer svar fra de ansvarlige inden for kort tid.

- Jeg regner med, at vi får en redegørelse i løbet af et par dage. Alle partier på rådhuset har jo bakket op, og man skylder forligsparterne at holde os orienteret, hvis der er forhandlinger, siger Skovgaard.

Og de 25 millioner kroner, der er afsat fra kommunen, de kan ikke blot bruges ved en udskudt Tour-start i 2022.

- Nej, for lige nu sidder der flere fuldtidsansatte, og de er ansatte til og med næste sommer.

- Så hvis Tour-starten udsættes et år, så skal nogen finde penge til deres løn.

- Jeg kan også forestille mig, at der er nogle kontraktlige ting omkring venues og boder, som det ikke vil være helt gratis at komme ud af, siger Skovgaard.

Det går ikke, at Frank Jensen ikke vil kommentere spekulationerne, mener Venstre-borgmester. Foto: Ernst van Norde

Når Tour de France-arrangørerne vil have Tour-starten flyttet skyldes det coronakaos, så EM-fodbold er rykket fra 2020 til 2021, og her er København vært for fire kampe frem til 28. juni.

Derfor har København tidligere afvist at rykke Tour-starten fra 2. juli til 25. juni, som Tour-arrangørerne ellers har ønsket, fordi Tour-slutningen 25. juli nu kolliderer med landevejsløbet 24. juli ved det OL i Tokyo, der også er udskudt fra 2020.

- Løsningen på det hele kunne være at flytte cykelløbet ved OL nogle dage, lyder forslaget fra Venstre-borgmesteren, der dog også kan se, at det nok ikke er helt nemt.

- Og når alt det her er sagt, så glæder vi os i hvert fald over, at vi med sikkerhed har EM-fodbold i København.

- Det havde godt nok været en kold tyrker, hvis vi slet ikke havde noget, siger Cecilia Lonning Skovgaard.

Danmark har kæmpet for at få Tour de France-starten siden 1990'erne, og i februar 2019 blev det en kendsgerning, at 2021-udgaven af løbet skulle starte i København, men så kom coronaen og udskød 2020-arrangementerne til 2021.

Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning Skovgaard vil have besked omkring, om der er Tour-flytning på vej, og hvad de økonomiske konsekvenser bliver. Foto: Gregers Tycho/Polfoto

