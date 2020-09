Kraghs mentor: - Det her er vendepunktet

LYON (Ekstra Bladet): Da Søren Kragh Andersen sidste år fik det meste af sæsonen ødelagt på grund af sygdom og skader, forsvandt ikke bare resultaterne, men også selvtilliden.

Den flotte sejr i Paris-Tours i 2018 kunne ikke rette op på den unge fynbos humør, og han hev derfor fat i sin gamle mentor, sportsdirektør og træner, Allan Johansen.

Den tidligere cykelrytter med tilnavnet 'Smeden' gjorde sit til, at Kragh Andersen igen fik mod på tingene og i går kunne kalde sig etapevinder i Tour de France.

En bedrift, Allan Johansen knapt nok kunne beskrive - men alligevel havde anet ville komme en dag:

- Jeg er helt oppe at køre.

- Det er fedt at se en rytter, man engang har hjulpet, gå hen og vinde på den måde.

- Jeg har altid vidst, at han var god nok til det og har talentet. Men han tvivler mange gange på sig selv. Så han kan have svært ved at vinde cykelløb, forklarer Allan Johansen.

Allan Johansen sammen med Fabian Cancellara. Foto: Claus Bonnerup

Det bliver der formentlig ikke meget af i fremtiden, spår han:

- Når han nu har slået hul på bylden i Tour de France, så bliver det nemmere for ham. Nu begynder han at tro på det. Det ER lykkedes.

- Det er svært at være talent og have haft ungdomstrøjen og så også vinde. Det er ikke bare lige til.

- Jeg er sikker på, at der nu kommer flere. Det her et et vendepunkt i hans karriere.

Johansen i den danske mestertrøje. Foto: Thomas Sjørup

Søren Kragh Andersen sørgede med sejren for den 20. danske etapesejr i Tour de France - og for Allan Johansen en af de smukkeste.

- Den måde, han vinder på ... Ikke for at tage noget fra Magnus Cort, Jakob Piil og Nicki Sørensen, der alle har vundet en etape, men de vundet ved at komme af sted i et langt udbrud.

- Søren kører fra de bedste i verden. De sidder der alle sammen. Da han slår hullet på toppen af bakken, hvor de andre ikke kan mere, viser han, hvor god han er.

- Det gør sejren endnu større, siger Allan Johansen.

Flere har peget på, at en af Søren Kraghs forcer og karakteristika er, at han er god til at trække sig lidt væk fra opmærksomheden og få ro til at lade op - at 'gå i boks'.

Det kender Allan Johansen alt til.

- Det gør han, fordi han er lidt genert og ikke har behov for at være en superstjerne.

- Men det er han vel tæt på nu?

- Ja, det er han, konstaterer 'Smeden' om sin protege.

