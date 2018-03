Krig i kulissen: Nu vrager de holdets største stjerne

Topsprinteren Nacer Bouhanni kører ikke Milano-Sanremo på grund af akut bronkitis, som han ragede til sig i Paris-Nice, lød det fra det franske Cofidis-mandskab tirsdag. Det viser sig dog at være en sandhed med modifikationer.

Rigtigt er det, at Bouhanni, som er lige så kendt for at brokke sig som for at vinde cykelløb, ikke kører den italienske forårsklassiker, men at han skulle være syg, bestrider han. Og det er grebet ud af luften, at han selv skulle have meldt fra til det vigtige løb.

- Jeg har intet besluttet. Og da slet ikke om at opgive Milano-Sanremo. Jeg er helt klar til at køre løbet, siger Bouhanni til den franske sportsavis L’Équipe, som onsdag afdækker en konflikt, som længe har ulmet på det franske prokontinentalhold.

Bouhanni er en dygtig cykelrytter og tjener en stjernehyre på Cofidis, men hans position på holdet er tydeligvis stærkt svækket efter et opsigtsvækkende manager-skifte op til sæsonstarten. Rare, godmodige, kæderygende Yvon Sanquer blev skiftet ud med den målrettede, tidligere toprytter Cédric Vasseur, og det var ikke til Bouhannis bedste.

Mens Sanquer overbeskyttede sin stjernerytter, tager Vasseur hårdere fat, og en af hans første handlinger var at sparke Bouhannis far ud af billedet, skriver L’Équipe. Faderen har i årevis fulgt sin søn rundt til løb, og det var Cofidis-holdet, der betalte alt. Det hører nu fortiden til.

- Situationen var vanskelig. Hans far var der konstant, og det var, som om han udspionerede os, siger en kilde på holdet til L’Équipe.

Bouhanni krydser stregen som vinder af fjerde etape af Paris-Nice i 2016. Foto: AP / Laurent Cipriani.

Samtidig er der lagt en klarere kurs fra holdets ledelse, som ikke er tilbøjelig til at give Bouhanni en særstatus på holdet. Som den ny sportsdirektør Roberto Damiani udtrykker det i L’Équipe:

- Bouhanni bruger altid sine 59 sejre som argument. Vi svarer ham, at hans tidligere sejre ikke interesserer os. Det gør kun de kommende sejre.

Bouhanni tjener ifølge L’Équipe 1,5 millioner euro – cirka 11 millioner kroner – om året på Cofidis, hvilket ifølge en af L’Équipes kilder på holdet er ’en løn, som er en potentiel vinder af Tour de France værdig’. Til sammenligning tjener Danmarks bedst betalte cykelrytter, Jakob Fuglsang, efter sigende én million euro årligt.

I Paris-Nice viste Bouhanni sig yderst sårbar i dårligt vejr, hvilket tydeligst stod klart, da han holdt sig helt ude af finalen, da hans ærkefjende Arnaud Démare vandt første etape. Bouhanni udgik af løbet inden starten på sjette etape.

- Nacer virker nervøs, når vejret ikke er godt. Det er ikke et godt tegn før Milano-Sanremo, hvor man ikke må være bange på nedkørslen fra Poggio, siger Cédric Vasseur til L’Équipe med reference til den sidste og ofte afgørende stigning i Milano-Sanremo.

