Krisen kradser: Dansk hold risikerer konkurs

Knap nok er professionelle danske cykelhold Riwal Readynez tilbage i aktion for at køre cykelløb, inden spørgsmålet om holdets fremtidige eksistens allerede begynder at tegne sig.

Lørdag deltager holdet i etapeløbet Route d’Occitanie, hvor danskerne skal op imod flere World Tour-hold. Men allerede onsdag meldte holdet ud, at rytterne var gået på kompromis og dermed ikke får udbetalt løn resten af året.

Det fortalte holdets rytterrepræsentant, Torkil Veyhe, til cykelmediet Feltet.dk.

Og krisen kradser tilsyneladende hos Riwal Readynez. Holdet risikerer nemlig at må lukke til 2021, hvis ikke man finder en hovedsponsor, der kan sikre penge i kassen. Den nuværende medsponsor har nemlig trukket sig. Det fortæller Steffen Kromann, der er direktør hos Riwal, til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt nok. Altså, ja, hvis der ikke er noget, der lykkes for os, så bliver vi nødt til at lukke det hele af stille og roligt, siger Steffen Kromann.

Steffen Kromann ses her sammen med holdets sportslige leder, Michael Blaudzun. Foto: Ernst van Norde

- Jeg vil sige det sådan, at jeg er nok 70 procent sikker på, at vi klarer den, siger han.

- Kunne man i stedet for en lukning forestille sig, at I så vil gå ned på et lavere niveau igen?

- Det kunne også godt være, men det har vi slet ikke talt om, for det er ikke det, der er vores ambitoner. Så det har vi ikke diskuteret overhovedet, for vi går benhårdt efter, at vi skal holde fast i det her. Vi synes jo, at dansk cykling har behov for det, og det viser den velvilje, som drengene har vist her, uddyber Riwal-chefen.

Deadline sat

Hos Riwal Readynez mangler man ikke småpenge. Faktisk er der tale om flere millioner kroner, som holdet på nuværende tidspunkt mangler, så de også fremover kan drive et cykelhold. Derfor har man sat en deadline for, hvornår pengene senest skal være i hus.

- Hvis der ikke er penge, så skal vi jo ikke ud og fortsætte det her. Vi har jo også sat en deadline over for hinanden og sagt, at 1. oktober, der skal vi have fundet ud af, hvor vi er henne. Og hvis vi ikke har en sponsor der, så skal vi kigge hinanden i øjnene og vurdere, hvad vi så skal gøre, om vi skal lukke det hele, siger Steffen Kromann.

- Men det er et par millioner, som I mangler eller?

- Hvis vi siger en million euro, så er vi i hvert fald meget langt, men vi kan også gøre det på andre måder. Men ja, det er de sorte skyer, men Riwal kæmper, og vi kæmper med Riwal i Holland og er ved at få lavet nogle samarbejder med nogle af deres kunder der. Jeg hader jo at sige det, men vi kan risikere, at det lukker, men det gør bare så ondt at sige det, lyder de konstaterende ord fra Riwals direktør.

Riwal Readynez har været professionelle siden 1. januar 2019, og dermed er holdet i gang med sin anden sæson med professionelt setup. Men det kan altså snart være slut for det ambitiøse danske hold.

