Kritiserede Putin: Havnet i problemer

Den russiske oligark Oleg Tinkov, der tidligere har ejet cykelholdet Tinkoff-Saxo, siger, at han er blevet tvunget til at sælge sine aktier i den bank, han selv grundlagde

Tilbage i 2006 grundlagde russeren Oleg Tinkov banken Tinkoff.

Den er efterfølgende blevet én af Ruslands største banker, men den russiske rigmand blev i den forgangne uge tvunget til at sælge sin familieandel på 35 procent af aktierne, som han havde i banken, fortæller han selv til amerikanske The New York Times.

I seneste måned kritiserede Tinkov krigen i Ukraine og Vladimir Putins beslutning om at dræbe uskyldige mennesker.

'Jeg ser ingen positive sider ved denne krig. Uskyldige mennesker og soldater dør,' har han blandt andet skrevet på sin instagramprofil.

Kritikken gør, at Tinkov - ifølge ham selv - blev tvunget til at skille sig af med aktierne, da Ruslands rigeste mand, Vladimir Potanin, købte dem.

Allerede dagen efter Tinkovs kritik af Putin og krigen blev banken ringet op af Putin-lejren og beordret til at kappe båndene til Tinkoff, lyder det fra Tinkov selv.

Banken påstår dog, at 'der ikke var trusler af nogen art mod bankens ledelse'.

Den russiske oligark er bedst kendt i Danmark for at have ejet det tidligere cykelhold Tinkoff-Saxo.

